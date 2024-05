DMS GROUP : DMS GROUP : Solutions for Tomorrow, filiale du groupe DMS, et Santax Medico remportent l'accord-cadre pour la livraison de mobiles de radiologie au Danemark.

Le 15 mai 2024 – 17h45

Solutions for Tomorrow, filiale du groupe DMS,

et Santax Medico remportent l'accord-cadre pour la livraison de mobiles de radiologie au Danemark

15 mai 2024 – 17h45 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce la signature d'un accord-cadre structurant entre sa filiale SFT et les hôpitaux publics danois pour une période de 4 ans.

Solutions for Tomorrow, filiale du groupe DMS, en collaboration avec son partenaire commercial Santax Medico, est heureuse d'annoncer avoir remporté "l'accord-cadre" pour la fourniture de Mobiles de Radiologie au Danemark.

"L'accord-cadre" est un accord exclusif pour tous les hôpitaux publics au Danemark, similaire aux principales centrales d'achats françaises type UGAP, UniHA et Resah. En vertu de cet accord, les hôpitaux se procureront le !M1 de Solutions for Tomorrow sur une période de 4 ans, en fonction de leurs besoins en mobiles de radiologie. Le !M1 a été sélectionné comme la seule solution répondant aux besoins de qualité et aux souhaits technologiques des hôpitaux danois. Il intégrera les dernières technologies de détecteurs de rayons X de Canon Medical Systems.

Au-delà de la livraison prévue de 20 à 30 unités sur 4 ans, ce succès commercial témoigne de la pertinence des offres de Solutions for Tomorrow sur les marchés haut de gamme. DMS Group a acquis Solutions for Tomorrow en octobre 2023 et prévoit de mettre en œuvre des synergies opérationnelles, technologiques et commerciales intra-groupe sur une période de 12 à 18 mois, dans le but de devenir un acteur clé dans les solutions de radiologie mobiles haut de gamme.

Les premières commandes liées à ce contrat cadre sont attendues dès cet été.

En parallèle, nous ciblons le marché nord-américain, le plus dynamique au monde avec plus de 1.200 unités vendues annuellement. À partir de la fin de l'été, la solution !M1 intégrera Adam AI, notre plateforme logicielle propriétaire, renforçant ainsi notre position de leader en radiologie mobile.

Nous prévoyons une contribution significative des équipements mobiles de Solutions for Tomorrow aux revenus du groupe, dès le 4e trimestre 2024.

« Je tiens à exprimer toute notre gratitude à notre partenaire Santax Medico, ainsi qu'aux équipes de Solutions for Tomorrow et du groupe DMS, pour leur travail et la signature de ce bel accord. » déclare Samuel Sancerni, Président Directeur-général de Diagnostic Medical Systems Group.

Prochains rendez-vous :

18 juillet 2024 : Chiffre d'affaires semestriel 2024 27 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

A propos de Santax Medico

Santax Medico est un acteur majeur dans la distribution d'équipements de radiologie au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège. Avec une solide réputation pour son engagement envers l'excellence et son approche centrée sur le client, Santax se distingue en fournissant des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de ses partenaires commerciaux. En tant que partenaire de Solutions for Tomorrow dans cet appel d'offres au Danemark, Santax Medico a apporté une expertise précieuse et un soutien essentiel pour assurer le succès de notre offre. Cette collaboration témoigne de l'engagement continu de Santax Medico à offrir des solutions de qualité supérieure, et à créer de la valeur pour ses clients.

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

Contacts

SEITOSEI-ACTIFIN

Jean-Yves Barbara - Relations Investisseurs - +33 (0)1 56 88 11 13 – jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia – Relations Presse - +33 (0)1 56 88 11 19 - jennifer.jullia@seitosei-actifin.com