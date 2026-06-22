DMS GROUP : DMS GROUP RENFORCE SA GOUVERNANCE : NOMINATION DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT AU POSTE D'ADMINISTRATEUR

DMS GROUP RENFORCE SA GOUVERNANCE :

NOMINATION DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT AU POSTE D'ADMINISTRATEUR

Vladislav TCACI, CFA , Directeur d'Investissement au sein de la direction Capital Développement (Large Cap) de Bpifrance,

est nommé, en tant que représentant de Bpifrance Investissement, administrateur au Conseil d'administration de DMS Group

22 juin 2026 – 8h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce qu'à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 15 juin 2026 au siège social de la société, les actionnaires ont approuvé à l'unanimité la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur (5 ème résolution) pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra au cours de l'année 2032.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre des engagements pris lors de l'augmentation de capital réalisée en août 2025, permettant à Bpifrance Investissement de disposer d'une représentation au sein du Conseil. Elle vise à renforcer la gouvernance de DMS Group en associant un actionnaire de référence aux décisions stratégiques et en apportant une expertise complémentaire en matière de financement et de développement. Pour rappel, consécutivement à l'augmentation de capital d'août 2025, intégralement dédiée à l'exécution accélérée du plan stratégique Imaging 2027 et à la mise en place d'un nouveau plan stratégique Imaging 2030, Bpifrance Participations détient, à ce jour, 6,3% du capital de DMS Group.

Le Conseil d'administration de DMS Group est ainsi porté de quatre à cinq administrateurs, dont trois membres indépendants, et deux censeurs :

Samuel SANCERNI , Président du Conseil d'administration,

, Président du Conseil d'administration, Bpifrance Investissement , administrateur, représenté par Vladislav TCACI,

, administrateur, représenté par Vladislav TCACI, Jean-François GENDRON , administrateur indépendant,

, administrateur indépendant, Marie-Laurence BORIE , administratrice indépendante,

, administratrice indépendante, Julien DELPECH , administrateur indépendant,

, administrateur indépendant, InnoLux Corp. et Innocare Optoelectronics Corp. , censeur, représentés par Tim YANG,

et , censeur, représentés par Tim YANG, Verso Capital , censeur, représenté par Marko Järvinen.

VLADISLAV TCACI, REPRÉSENTANT DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Vladislav TCACI (38 ans), Directeur d'Investissement au sein de la direction Capital Développement (Large Cap) de Bpifrance, avec une spécialisation dans les investissements en sociétés cotées, est le représentant de Bpifrance Investissement au Conseil d'administration de DMS Group.

Diplômé de l'Université Paris Dauphine et titulaire de la charte CFA, il a débuté sa carrière en 2013 chez BNP Paribas et cumule plus de cinq ans d'expérience en gestion d'actifs cotés avant de rejoindre l'équipe Large Cap de Bpifrance. Il dispose de plus de douze ans d'expérience en investissement et participe à la gestion ainsi qu'au suivi stratégique des participations cotées de Bpifrance, notamment EssilorLuxottica, Alstom, Quadient et Mersen. Il est également le représentant de Bpifrance Investissement au Conseil d'administration d'Arverne Group, société cotée, depuis juin 2026. À la date de sa nomination, il n'exerce aucune fonction au sein de DMS Group et ne détient aucune action de la société à titre personnel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS *

20/07/2026 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2026

Chiffre d'affaires 2 trimestre 2026 15/09/2026 Résultats semestriels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*Calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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