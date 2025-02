DMS GROUP : DMS GROUP PRÉSENTE SES INNOVATIONS MAJEURES AU CONGRÈS EUROPÉEN DE RADIOLOGIE (ECR) 2025

25 février 2025 – 18h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce sa participation au Congrès Européen de Radiologie (ECR) 2025 , qui se tiendra du 26 février au 1 er mars à Vienne, en Autriche .

Cette édition de l'ECR sera l'occasion pour DMS Group de présenter ses solutions les plus innovantes, répondant aux besoins des professionnels de santé et des industriels du secteur.

Dans la continuité des JFR (Journées Francophones de Radiologie), DMS Group présentera ses innovations à ses clients internationaux :

Stratos DR : Ostéodensitométrie haut de gamme intégrant la technologie 2D Fan Beam et compatible avec la technologie 3D-DXA pour des diagnostics plus précis.

: Ostéodensitométrie haut de gamme intégrant la technologie 2D Fan Beam et compatible avec la technologie 3D-DXA pour des diagnostics plus précis. M1 en version ADAM : le mobile de radiologie motorisé le plus léger du marché, intégrant l'intelligence artificielle pour optimiser l'acquisition d'images et favoriser le diagnostic.

: le mobile de radiologie motorisé le plus léger du marché, intégrant l'intelligence artificielle pour optimiser l'acquisition d'images et favoriser le diagnostic. Platinum intégrant la toute nouvelle version 1.10 d'ADAM : Sa table télécommandée haut de gamme dotée de la dernière version du logiciel ADAM, offrant des performances accrues en radiographie et fluoroscopie.

: Sa table télécommandée haut de gamme dotée de la dernière version du logiciel ADAM, offrant des performances accrues en radiographie et fluoroscopie. Nouveauté : ADAM C pour les arceaux chirurgicaux : une solution inédite optimisant l'imagerie peropératoire.

: une solution inédite optimisant l'imagerie peropératoire. Onyx : le mobile de radiologie nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC), en attente des autorisations de mise sur le marché.

L'ECR : UN RENDEZ-VOUS STRATÉGIQUE POUR DMS GROUP

L'ECR est une opportunité unique pour DMS Group de rencontrer ses clients européens et ses partenaires OEM, notamment Fujifilm Healthcare, Carestream et Canon Medical Systems , ainsi que d'initier de nouvelles collaborations industrielles avec de nouveaux OEM potentiels.

UN SYMPOSIUM DÉDIÉ À LA MOBILITÉ EN RADIOLOGIE

Cette année, DMS Group mettra un accent particulier sur la mobilité en radiologie lors d'un symposium exceptionnel : « Opportunities and challenges of X-ray imaging in the Community ».

Présentation, démonstration en direct et session de questions-réponses par l'intervenante, le Professeur

Elin KJELLE (Borre, Norvège).

Le Professeur KJELLE illustrera comment le M1X , seul mobile de radiologie à haute puissance pouvant être transporté dans un véhicule utilitaire de petite taille, permet d'amener l'imagerie directement au patient et répond ainsi aux problématiques spécifiques des déserts médicaux.

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

