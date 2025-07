DMS GROUP : DMS GROUP : NOUVELLE HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES +3 % AU 1ER SEMESTRE 2025

Nouvelle hausse dans un contexte de marché tendu et un effet de base défavorable

Un 2 ème semestre 2025 attendu en croissance soutenue porté par la mise en œuvre du contrat Ukraine et l'accélération de la dynamique commerciale

Cap sur Imaging 2027 !

23,6 M€

Chiffre d'affaires 3 %

Hausse du Chiffre d'affaires vs 2024

21 juillet 2025 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie un Chiffre d'affaires de 23,6 M€ au titre du 1 er semestre 2025, en progression de 3 % par rapport à 2024.

DMS Group poursuit sa croissance , portée notamment par la bonne dynamique commerciale de ses ventes en marque blanche et des activités Radiologie et Ostéodensitométrie.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er SEMESTRE 2025 : DMS GROUP CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DANS UN ENVIRONNEMENT EXIGEANT

PERFORMANCE CONTINUE AVEC UNE HAUSSE DE 3 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES

DMS Group réalise une hausse de 3 % de son Chiffre d'affaires au cours du 1 er semestre 2025 par rapport au 1 er semestre 2024, pour atteindre 23,6 M€ .

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 10,9 9,9 10 % Chiffre d'affaires du 2 e trimestre 12,7 13 (2) % Total Chiffre d'affaires semestriel 23,6 22,9 3 % Dont Radiologie 18,9 18,1 5 % Dont Ostéodensitométrie 4,7 4,8 (3) %

DMS Group enregistre un Chiffre d'affaires de 12,7 M€ au titre du T2 2025 . L'activité reste donc bien orientée, avec une hausse de 18 % de son Chiffre d'affaires par rapport au T2 2023. La comparaison avec le T2 2024, marqué par une croissance exceptionnelle au deuxième trimestre 2024 de + 21 %, génère un effet de base défavorable. En conséquence, la progression peut apparaître mécaniquement plus modérée, voire en léger repli, sans que cela reflète un ralentissement structurel, l'activité reste soutenue.

La dynamique commerciale continue de se renforcer à l'international :

L'activité accentue sa forte progression en Amérique du Nord avec un Chiffre d'affaires total au 1 er semestre de 4,1 M€ vs 1,4 M€ en 2024, soit une progression de 194 %. Cette croissance est principalement liée à l'impact de Carestream Health Inc. (+1,4 M€) et de Fujifilm Healthcare Americas Corp (+0,8 M€) mais aussi des premières ventes Medlink.

avec un Chiffre d'affaires total au 1 semestre de 4,1 M€ vs 1,4 M€ en 2024, soit une progression de 194 %. Cette croissance est principalement liée à l'impact de Carestream Health Inc. (+1,4 M€) et de Fujifilm Healthcare Americas Corp (+0,8 M€) mais aussi des premières ventes Medlink. Le Moyen-Orient voit également son Chiffre d'affaires en hausse de 81 % pour passer de moins de 10M€ à plus de 1,7 M€.

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONFIRMÉE AU 1 ER SEMESTRE 2025

Au premier semestre 2025, les ventes en marque blanche se sont renforcées significativement, avec une augmentation de 12 % par rapport à la même période en 2024, marquant ainsi un cinquième semestre consécutif de croissance .

Ainsi, 57 % du Chiffre d'affaires provient de ventes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux, et 43 % de ventes en marque propre via des distributeurs.

Sur le 1 er semestre l'activité Radiologie progresse de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 18,9 M€. L'activité Ostéodensitométrie, quant à elle, ralentie légèrement de 3 % pour atteindre 4,7 M€, principalement liée à un effet Cut off. DMS Group prévoie néanmoins cette année une croissance dynamique pour cette activité.

À fin juin, l'activité Radiologie représente donc 80 % du Chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 20 %.

14 M€

Chiffre d'affaires Ventes en marque blanche vs 12 M€ au S1 2024 + 12 %

de croissance

du Chiffre d'affaires des ventes en marque blanche



57 % du Chiffre d'affaires provient des ventes en marque blanche et 43 % en marque propre 18,9 M€

De CA pour l'activité Radiologie + 5 %

De progression de l'activité Radiologie par rapport au S1 2024

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS AU 1 ER SEMESTRE 2025

LE GROUPE DMS A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR LES AUTORITÉS UKRAINIENNES POUR LA LIVRAISON DE 120 MOBILES DE RADIOLOGIE D'URGENCE

Début 2025, DMS Group a été retenu par les autorités ukrainiennes pour fournir 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam » , dans le cadre d'un contrat de 11 M€, financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine ( cf Communiqué de Presse 07/03/2025 ).

Ce projet positionne DMS Group comme un acteur clé de la reconstruction des infrastructures de santé ukrainiennes. Les premières installations sont en cours, avec un déploiement échelonné sur 12 mois . Ce contrat stratégique marque également une étape majeure dans le développement de DMS Group, tout en soulignant la pertinence de l'acquisition de Solutions for Tomorrow (SFT) fin 2023.

DMS Group s'impose ainsi comme un acteur de référence de la Radiologie mobile, au service des enjeux de santé publique et de résilience internationale.

DMS GROUP : HOMOLOGATION FDA POUR LE !M1 ET COMMERCIALISATION IMMÉDIATE AUX ÉTATS-UNIS AVEC MEDLINK IMAGING

Au cours du 2 ème trimestre, DMS Group obtenu l' homologation de la FDA (Food and Drug Administration) pour la commercialisation de la solution de radiologie mobile !M1 sur le marché américain ( cf Communiqué de Presse du 12/05/2025 ). Cette étape réglementaire décisive intervient dans le prolongement de l'accord stratégique signé avec Medlink Imaging, filiale de la société coréenne Vieworks, pour la distribution du !M1 aux États-Unis ( cf Communiqué de Presse du 11/06/2024 ). Dès à présent, Medlink Imaging débute les premières livraisons sur le territoire américain, s'appuyant sur son réseau de distribution national et sur l'intégration des capteurs Vieworks au sein du !M1.

Le marché américain représente plus de 1 200 unités vendues par an pour les systèmes de radiologie mobile. L'homologation FDA ouvre ainsi l'accès à un potentiel commercial important pour DMS Group, qui ambitionne de s'y imposer comme un acteur de référence . La solution !M1, développée par SFT (Solutions for Tomorrow), se distingue par :

sa mobilité,

sa compacité,

ses performances cliniques,

et son adaptabilité aux environnements hospitaliers les plus exigeants.

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE DMS GROUP : NOMINATION DE JULIEN DELPECH EN TANT QU'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Lors de l'Assemblée Générale du 16 juin 2025, les actionnaires ont approuvé la nomination de Julien DELPECH , 51 ans, qui rejoint donc le Conseil d'Administration de DMS Group en tant qu' Administrateur indépendant (cf Communiqué de Presse du 17/06/2025).

Fort d'une expérience entrepreneuriale de premier rang, Julien DELPECH est le fondateur de la startup Invivox, le spécialiste français de la formation médicale continue en ligne. Il est aujourd'hui membre du bureau de French Healthcare, association en charge, entre-autre, de l'Ukraine et Conseiller du Commerce Extérieur de la France.

Il apportera auprès de Marie-Laurence BORIE, Léone ATAYI et Jean-François GENDRON, son expertise internationale et sa connaissance des institutions nationales et européennes.

ÉVÉNEMENT POST CLÔTURE

DMS GROUP, INNOLUX ET INNOCARE ANNONCENT UN ACCORD DE PRINCIPE EN VUE D'UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS L'IMAGERIE MÉDICALE

En date du 2 juillet, un accord de principe définissant les contours d'un investissement stratégique avec InnoLux Corporation , acteur mondial des technologies d'affichage et d'électronique basé à Taïwan, ainsi qu'avec sa filiale InnoCare Optoelectronics Corporation , spécialisée dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X, a été signé. Ces deux sociétés (« les investisseurs ») sont cotées sur le marché boursier de Taïwan ( cf Communiqué de Presse du 07/07/2025 )

Cet accord de principe définit les grandes lignes d'un programme potentiel d'investissement, pouvant atteindre jusqu'à 10 millions d'euros, après une première tranche de 2 millions d'euros. Ce premier investissement serait réalisé par voie d'augmentation de capital réservée, au prix de 1,19 € par action (Investissement tranche A). Ce prix reflète le cours moyen pondéré par les volumes sur deux mois (VWAP 2M) à la date de signature de l'accord de principe, et représente une prime de 12 % par rapport au VWAP 6M, référencé à la même date.

Cet accord non engageant a été approuvé par le Conseil d'administration de DMS Group ainsi que par les investisseurs. La réalisation de cette première tranche reste soumise à la signature des accords définitifs. Aucun autre instrument financier n'est envisagé dans le cadre de cet investissement initial. Des tranches supplémentaires pourraient suivre, sous réserve de la définition conjointe et de l'alignement des objectifs stratégiques entre DMS Group et les investisseurs.

Le partenariat envisagé soutiendra l'ambition de DMS Group de devenir une plateforme européenne de référence dans le domaine de l'imagerie médicale, autour des priorités stratégiques suivantes :

Sécurisation des composants d'imagerie de nouvelle génération.

Accélération du développement de solutions intégrées associant matériel, logiciel et Intelligence Artificielle.

Renforcement de la compétitivité grâce à un accès privilégié aux technologies d'InnoLux Corporation.

PERSPECTIVES AU 2 ÈME SEMESTRE 2025 : DMS GROUP ENGAGÉ POUR L'INNOVATION, LA CROISSANCE… ET LA RENTABILITÉ

Pour le 2 ème semestre 2025, DMS Group attend une accélération significative de son Chiffre d'affaires concomitamment non seulement à l'accélération des livraisons en Ukraine, mais aussi à ses activités export récurrentes soutenues par une dynamique commerciale favorable. En complément de la dynamique insufflée par ce contrat, en 2025, DMS Group prévoit aussi de fonder sa croissance sur l'innovation technologique et le déploiement de ses solutions sur des marchés à fort potentiel.

Le lancement d' Onyx , nouveau mobile de radiologie primé par la Société Française de Radiologie aux Journées Francophones de Radiologie (JFR), incarne pleinement cette dynamique.

Doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC) et d'un bras “zéro gravité”, Onyx offre une maniabilité exceptionnelle dans tous les environnements cliniques.

Les premières installations sont prévues courant 2025, sous réserve des autorisations de mise sur le marché, attendues dans les prochains mois.

Via sa filiale Solutions For Tomorrow , DMS Group a également remporté un accord-cadre au Danemark en partenariat avec Santax Medico , prévoyant la livraison de 20 à 30 unités sur 4 ans , confirmant son ancrage sur les marchés premium en Europe du Nord.

Enfin, le Groupe anticipe une montée en puissance de ses collaborations historiques avec Fujifilm Healthcare , notamment en Amérique du Sud et en Afrique , ainsi qu'avec Canon Medical Systems Europe , qui accélère la diffusion de la Xavion en Europe avec l'ouverture de nouveaux marchés prometteurs .

CAP SUR IMAGING 2027 !

Dans un contexte géopolitique instable, le Chiffre d'affaires de DMS Group affiche une croissance de 3 % qui vient valider la stratégie d'innovation, de mix produits et de développement à l'international . L'activité commerciale ne faiblit pas. Le Groupe est ainsi confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en ligne avec le plan stratégique Imaging 2027 , accompagnée d'une maîtrise des coûts .

DMS Group reste attentif aux évolutions de la conjoncture internationale, notamment la hausse possible des droits de douane aux États-Unis.

Si l'impact reste à affiner, plusieurs atouts structurels limitent les risques :

Les États-Unis ne comptent aucun fabricant local de solutions R/F et disposent de très peu d'acteurs sur le segment des mobiles de Radiologie.

Par ailleurs, DMS Group est le seul fabricant européen d'équipements d'Ostéodensitométrie , ce qui lui confère une position stratégique non seulement en Europe, mais également sur les marchés internationaux, dans un contexte de possible défiance vis-à-vis des équipements américains.

Depuis 2023, le Groupe a engagé une stratégie active de renforcement de ses fondamentaux , reposant sur :

la diversification de son mix produit ,

, l' innovation ,

, une plus grande agilité commerciale entre ventes directes et ventes en marque blanche,

entre ventes directes et ventes en marque blanche, ainsi qu'une expansion géographique renforcée.

Cette approche structurée et résiliente permet à DMS Group d'aborder les incertitudes globales avec sérénité.

Soutenue par une organisation solide, des partenariats de premier plan et une offre parfaitement alignée sur les besoins du marché, la trajectoire de croissance et de rentabilité fixée par le plan stratégique #Imaging2027 est pleinement confirmée.

NOTRE OBJECTIF MAJEUR : l'innovation au service d'une croissance rentable !

--------------------------------------------------------------------



À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

--------------------------------------------------------------------



