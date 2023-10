DMS GROUP : DMS GROUP : Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2023 : +22% à 8,9 M EUR .

Le 19 octobre 2023 – 8h

Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2023 : +22% à 8,9 M€

Objectif annuel confirmé : 40 M€ de chiffre d'affaires soit une croissance attendue supérieure à 12,5% (à périmètre constant)

(à périmètre constant) Poursuite de la dynamique commerciale au 3 e trimestre

Lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe

Extension de l'accord de distribution avec Fujifilm Healthcare

Finalisation de l'acquisition de Solutions For Tomorrow

19 octobre 2023 – 8h00 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3 e trimestre 2023.

Normes IFRS 2023 2022 1 Variation Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 10,1 8,7 +16% Chiffre d'affaires du 2 e trimestre 10,7 9,5 +13% Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 8,9 7,3 +22% Total Chiffre d'affaires 9 mois 29,7 25,5 +17% dont Radiologie 23,3 21,0 +11% dont Ostéodensitométrie 6,4 4,4 +44%

DMS Group enregistre un chiffre d'affaires de 29,7 M€ au titre des 9 premiers mois de l'exercice 2023, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l'exercice 2022. Les ventes directes en marque propre via des distributeurs totalisent 40% de l'activité, et les ventes indirectes en marque blanche pour des acteurs mondiaux représentent 60%.

L'évolution favorable du mix produit se poursuit avec une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie : sur le 3 e trimestre, l'activité Radiologie progresse de 17% à 6,7 M€ (+11% à 23,3 M€ sur 9 mois), et l'activité Ostéodensitométrie de 40% à 2,1 M€ (+44% à 6,4 M€ sur 9 mois).

A fin septembre, l'activité Radiologie représente 78% du chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 22%.

Faits marquants du 3 e trimestre

De nouvelles avancées commerciales ont marqué ce 3 e trimestre et contribuent à la trajectoire de croissance dynamique du groupe, notamment :

Lancement de la nouvelle table de radiologie pour Canon Medical Systems Europe : comme prévu, DMS Group a livré et installé une première solution développée spécifiquement pour Canon Medical Systems au sein du service de radiologie ostéo articulaire du CHU Lapeyronie à Montpellier. Cette table télécommandée haut de gamme, basée sur le modèle Platinum du Groupe mais intégrant de la valeur ajoutée Canon Medical Component, permet d'améliorer à la fois le parcours de soin du patient et l'efficacité des examens réalisés. Elle offre une plus grande ergonomie d'utilisation et permettra à Canon Medical Systems Europe de se démarquer de la concurrence.

Extension de l'accord de distribution en marque blanche avec Fujifilm Healthcare : Fujifilm Healthcare est un acteur global, en pleine expansion. A la suite du rachat d'Hitachi et des accords signés avec DMS Group en 2017 (pour l'ostéodensitométrie) et fin 2019 (pour la partie radiologie), Fujifilm Healthcare fourni une gamme complète de solution d'imagerie au niveau mondial. Après avoir étendu ces accords à l'Afrique et au Moyen Orient en 2022, Fujifilm Healthcare Americas lancera la commercialisation des solutions du Groupe DMS en Amérique centrale et en Amérique de sud à compter du congrès RSNA 2023 [2] .

Le troisième trimestre se conclut avec la finalisation de l'acquisition de Solutions For Tomorrow [3] , une société suédoise spécialisée dans les équipements radiologiques mobiles haut de gamme.

Cette acquisition renforce la position du groupe DMS sur le marché de l'imagerie mobile à l'échelle mondiale et s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance externe du groupe visant à créer un champion européen du secteur. Solutions For Tomorrow possède une base installée de 500 équipements répartis dans 35 pays.

L'acquisition de Solutions For Tomorrow a été réalisée entièrement par actions sur la base d'un cours de bourse post opération de 1,68 €, correspondant à une valeur d'entreprise de DMS Group de 40 M€, ajustée de sa dette nette. Cette opération sera relutive pour les actionnaires compte tenu de l'implémentation de fortes synergies commerciales, industrielles et opérationnelles à horizon 18 mois.

Solutions For Tomorrow sera consolidé à partir du 4 e trimestre 2023 et DMS Group se concentre déjà sur la mise en œuvre de premières synergies à court terme.

Perspectives 2023 : confirmation des objectifs

DMS Group dispose d'une solide visibilité sur la fin de l'exercice et confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 M€ à périmètre constant .

Prochains rendez-vous :

22 novembre 2023 : Forum Euroland Mid & Small Caps 18 janvier 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023 15 avril 2024 : Résultats annuels 2023

A propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, coté sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et est éligible au PEA-PME. Son active principale est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiée principalement à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, et possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux, FRANCE). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

[1] Consécutivement à la cession de 17,00% du capital d'Aton (anciennement Hybrigenics) par DMS Group en février 2023 (communiqué du 08/02/2023), DMS Group ne détient plus qu'une participation de 23% dans cette société. Aton (anciennement Hybrigenics) n'est donc plus consolidé dans les comptes depuis le 1 er janvier 2023.

[2] La Radiological Society of North America organise chaque année la plus grande conférence de radiologie au monde.

[3] Communiqué du 03.10.2023 sur https://www.dms.com/espace-investisseurs/