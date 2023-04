DMS GROUP : Chiffre d'affaires trimestriel record : 10,1 M EUR au 1er trimestre 2023 en croissance organique de +16% - Confirmation des objectifs 2023

Chiffre d'affaires trimestriel record : 10,1 M€ au 1 er trimestre 2023 en croissance organique de +16%

Radiologie : croissance de +6% au 1 er trimestre – +22% aux Etats-Unis – Les premières livraisons de la commande record de Fujifilm Healthcare Italie commenceront au 2 ème trimestre

Ostéodensitométrie : croissance trimestrielle très soutenue de +69%

Confirmation des objectifs 2023

40 M€ de chiffre d'affaires , soit une croissance organique à deux chiffres

Progression attendue de la marge d'EBITDA

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris - FR0012202497 - ALDMS) , spécialiste français reconnu de l'imagerie médicale, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1 er trimestre de l'exercice 2023 (période du 1 er janvier au 31 mars 2023). Consécutivement à la cession de 17,00% du capital d'Hybrigenics en février 2023 [1] , DMS Group ne conserve plus qu'une participation de 24,77%. Hybrigenics n'est donc plus consolidé depuis le 1 er janvier 2023.

Données consolidées non auditées en M€

Normes IFRS 1 er trimestre 2023 1 er trimestre 2022 Variation Chiffre d'affaires 10,1 8,7 [2] +16% dont activité Radiologie 7,7 7,3 +6% dont activité Ostéodensitomètrie 2,4 1,4 +69%

Au 1 er trimestre 2023, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 M€, en croissance organique 2 de +16%.

Ce niveau de chiffre d'affaires constitue un niveau d'activité record pour DMS Group qui franchit, pour la première fois, le seuil des 10 M€ de revenus sur un 1 er trimestre.

Dans le sillage de la fin d'année 2022, le groupe débute ainsi le nouvel exercice 2023 sur un rythme d'activité soutenu, en croissance à deux chiffres.

Commentaires par activité

En Radiologie , le chiffre d'affaires s'est établi à 7,7 M€ en croissance trimestrielle de +6%. Il convient de souligner que ce niveau d'activité n'intègre encore aucune livraison de tables de radiologie télécommandées FDX Visionary-RF Premium fabriquées par DMS Imaging dans le cadre de l'appel d'offres de 96 tables remporté par Fujifilm Healthcare Italie [3] . Les premières livraisons débuteront au 2 ème trimestre 2023 et monteront en puissance tout au long de l'année.

Dans le sillage de l'exercice 2022, l'activité Radiologie poursuit sur le début de l'exercice son fort développement aux Etats-Unis, avec une croissance de +22% sur la zone, portée par les accords de distribution avec Fujifilm Healthcare et Carestream Health. Trimestre après trimestre, DMS Group s'affiche comme un véritable partenaire de confiance des plus grands groupes mondiaux d'imagerie médicale.

Pour rappel, DMS Group fabrique en marque blanche les tables de radiologie télécommandées proposées par :

Fujifilm Healthcare sur les zones Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique du nord ;

Canon Medical Systems Europe sur la zone Europe ;

Carestream Health en Amérique du Nord et du Sud.

DMS Group commercialise également ses solutions sous sa propre marque, Apelem, auprès d'un réseau de 140 distributeurs à travers le monde.

En Ostéodensitométrie , le groupe a réalisé un 1 er trimestre 2023 très soutenu, enregistrant une croissance de +69%. Cette performance témoigne d'une accélération des ventes en Europe sur le début de l'exercice mais également de la poursuite de la forte reprise de l'activité en Asie, déjà constatée sur la fin de l'exercice précédent, soutenue par l'accord de fabrication pour Fujifilm Healthcare.

Confirmation des objectifs 2023 : 40 M€ de chiffre d'affaires visé

A l'issue d'un 1 er trimestre 2023 historique pour le Groupe et avec une activité Radiologie qui va bénéficier des livraisons de tables de radiologie à Fujifilm Healthcare Italie au cours des prochains trimestres, DMS Group confirme son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé de 40 M€ , qui permettra de matérialiser une croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Cet objectif de chiffre d'affaires s'entend uniquement par croissance organique.

Le groupe confirme également l'amélioration de sa rentabilité en 2023 , avec une amélioration attendue de sa marge d'EBITDA [4] .

En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027 , DMS Group s'est fixé pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 M€ et une marge d'EBITDA de 14%.

Agenda financier 2023

Date Evènement 28 avril 2023 Publication des résultats annuels 2022 20 juillet 2023 Publication du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 29 septembre 2023 Publication des résultats semestriels 2023 19 octobre 2023 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023 18 janvier 2024 Publication du chiffre d'affaires annuel 2023 30 avril 2024 Publication des résultats annuels 2023

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est un spécialiste français et acteur reconnu de l'imagerie médicale, avec des solutions haut de gamme d'imagerie dédiée à la radiologie digitale et à l'ostéodensitométrie à travers sa division DMS Imaging.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS).

Plus d'informations sur www.dms.com .

RECEVEZ GRATUITEMENT TOUTE L'INFORMATION FINANCIERE DE DMS GROUP PAR COURRIEL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM .

Contacts

DMS Imaging Samuel SANCERNI Directeur général 04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE Mathieu OMNES

Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs

Relations Presse 01 53 67 36 92

01 53 67 36 34

[1] Lire le communiqué de presse du 8 février 2023.

[2] Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 ne comprend pas le chiffre d'affaires de Hybrigenics, déconsolidé depuis le 1 er janvier 2023. Pour rappel, Hybrigenics avait réalisé un chiffre d'affaires de 0,2 M€ au 1 er trimestre 2022.

[3] Lire le communiqué de presse du 12 janvier 2023.

[4] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZydaMVpYmecmJqbacZunGlmnJhim5SZZmPJyWNsZJecnJ9pypdkm5edZnBqmWpu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79458-dms-group_cp_ca-t1-2023_20042023_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com