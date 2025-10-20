DMS GROUP : ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE 2025

Chiffre d'affaires trimestriel de 11,0 M€ en progression de +10%

Dynamisme de l'activité Radiologie (+15% au 3 ème trimestre)

Confirmation de l'objectif d' accélération de la croissance au 2 nd semestre 2025 dans un contexte de marché moins dynamique en France et en Europe

20 octobre 2025 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3 ème trimestre de l'exercice 2025 (du 1 er juillet au 30 septembre 2025).

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 10,9 9,9 +10% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 12,7 13,0 -2% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 11,0 10,0 +10% Total chiffre d'affaires 9 mois 34,5 32,9 +5% dont Radiologie 27,7 25,7 +8% dont Ostéodensitomètrie 6,9 7,2 -4%

Au 3 ème trimestre 2025, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 11,0 M€, en progression de +10% par rapport au 3 ème trimestre 2024.

Comme escompté, le trimestre écoulé a été marqué par une accélération de la croissance, portée par la division Radiologie qui s'inscrit en progression trimestrielle de +15% (vs. +5% au 1 er semestre 2025).

Cette croissance trimestrielle à deux chiffres est le résultat de :

La livraison du 2 nd lot (sur un total de 10 lots) de mobiles de radiologie en Ukraine dans le cadre du contrat pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », signé en mars 2025 pour un montant total 11 M€ sur 12 mois, financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine ;

lot (sur un total de 10 lots) de mobiles de radiologie en Ukraine dans le cadre du contrat pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », signé en mars 2025 pour un montant total 11 M€ sur 12 mois, financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine ; la poursuite d'une bonne dynamique en Amérique du Nord, avec la progression des ventes en marque blanche pour Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas.

PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ À NEUF MOIS : +5% DONT +8% EN RADIOLOGIE

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group s'établit à 34,5 M€, en progression de +5% par rapport à la même période en 2024.

À fin septembre 2025, l'activité Radiologie a réalisé un chiffre d'affaires de 27,7 M€ (vs. 25,7 M€ un an plus tôt), en croissance de +8% portée par les livraisons des premiers lots de mobiles de radiologie en Ukraine et le dynamisme des activités à l'export, notamment en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires à neuf mois s'inscrit en léger recul de -4%, à 6,9 M€ (vs. 7,2 M€ un an plus tôt). Cette légère contraction de l'activité (-0,3 M€) est la conséquence de tensions sur l'approvisionnement de certains composants nécessaires à la fabrication des ostéodensitomètres Stratos et Stratos DR. Si la situation est aujourd'hui sous contrôle, elle demeurera néanmoins pénalisante pour le rythme de livraisons jusqu'à la fin de l'année. Pour autant, la dynamique commerciale demeure extrêmement soutenue en ostéodensitométrie, permettant d'envisager de renouer avec une croissance plus normative en 2026.

Sur les neufs premiers mois de l'exercice, la répartition des canaux de vente reste équilibrée, avec 55% du chiffre d'affaires issu des ventes en marque blanche via les accords OEM avec de grands acteurs mondiaux (Canon Medical Systems Europe, Fujifilm Healthcare et Carestream Health) et 45% des ventes en marque propre (Apelem) via des distributeurs. Dans un marché en tension, les grands acteurs ont la capacité de surperformer alors que les distributeurs locaux rencontrent actuellement plus de difficultés. DMS Group entend continuer de capitaliser sur ces deux stratégies commerciales afin de bénéficier de leurs cycles de croissance respectifs.

POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE À l'INTERNATIONAL, NOTAMMENT EN AMÉRIQUE DU NORD

Sur le plan géographique, le développement international continue de tirer la croissance.

DMS Group poursuit le renforcement de sa présence en Amérique du Nord , avec un chiffre d'affaires passé de 2,6 M€ à fin septembre 2024 à 5,1 M€ à fin septembre 2025 (+93%). Cette croissance est le fruit de la progression de l'activité en marque blanche auprès de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, mais aussi des premières livraisons du système de radiologie mobile !M1 dans le cadre du partenariat commercial avec Medlink Imaging, s'appuyant sur son réseau de distribution national et sur l'intégration des capteurs Vieworks au sein du !M1.

Le Moyen-Orient constitue également une zone géographique très dynamique avec une croissance de +80% (avec 2,3 M€ de chiffre d'affaires à fin septembre 2025).

En Europe , dans un marché actuellement moins porteur, la croissance de DMS Group s'élève à +5%, avec un renforcement des ventes auprès de Canon Medical Systems Europe et des livraisons d'équipements en Autriche et en Belgique. En France, les ventes s'inscrivent en repli, dans un contexte marqué par le gel de prises de commandes au sein des hôpitaux et établissements publics conséquence de l'absence de visibilité budgétaire.

PERSPECTIVES : CONFIRMATION DE L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE VISÉE AU 2 ND SEMESTRE 2025 DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ MOINS DYNAMIQUE

Dans la continuité du 3 ème trimestre, DMS Group confirme son objectif d' accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2025 , soutenue par l'accélération des livraisons de mobiles de radiologie en Ukraine et par ses activités à l'export, notamment en Amérique du Nord, alors que le marché français de la radiologie, et plus largement européen, est actuellement moins dynamique.

Après le succès des Journées Francophones de Radiologie 2025, qui se sont tenues début octobre à Paris, DMS Group sera présent à l'édition 2025 du salon RSNA ( Radiological Society of North America ) qui se tiendra du 30 novembre au 4 décembre 2025. Cette grande messe mondiale de la radiologie sera l'occasion pour DMS Group de mettre en avant, aux côtés de son partenaire distributeur Medlink Imaging, la solution de radiologie mobile !M1 qui a obtenu l'homologation FDA ( Food & Drug Administration ) au 2 ème trimestre 2025. Le marché américain des systèmes de radiologie mobile représente plus de 1 200 unités vendues par an.

DMS Group sera aussi présent aux côtés de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare pour supporter l'accélération de la dynamique commerciale en Amérique du Nord constatée depuis le début de l'année.

Enfin, pour rappel, DMS Group a signé en septembre 2024 un accord de distribution avec JPI Healthcare America [1] , filiale du groupe coté coréen JPI Healthcare Korea, portant sur la commercialisation sur la zone Amériques de son système mobile !M1, intégrant la solution de capteur française Trixell. L'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de cette solution par la FDA est attendue dans la continuité du RSNA.

Soutenu par une organisation solide, des partenariats de premier plan et une offre de solutions parfaitement alignée sur les besoins du marché, DMS Group reste engagé dans la trajectoire de croissance et de rentabilité fixée par le plan stratégique Imaging 2027 .

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont plus de 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

[1] Lire le communiqué de presse du 03/09/2024 : DMS Group annonce la signature d'un partenariat stratégique avec JPI Healthcare Solutions pour la vente de mobiles de radiologie M1 sur le marché américain et à l'international