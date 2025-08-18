DMS finalise son partenariat stratégique avec deux sociétés cotées à la Bourse de Taïwan

(AOF) - DMS Group, spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique, annonce la finalisation, dans la continuité de l'accord de principe signé le 2 juillet 2025, d'un partenariat stratégique avec InnoLux Corporation (acteur mondial des technologies d'affichage et d'électronique basé à Taïwan) ainsi qu'avec sa filiale InnoCare Optoelectronics Corporation (spécialisée dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X). Ces deux sociétés étant cotées sur le marché boursier de Taïwan.

Ce partenariat industriel pionnier est porté par l'entrée au capital de deux investisseurs institutionnels français de premier plan : Bpifrance (banque publique d'investissement française) et NextStage AM (société de gestion indépendante spécialisée dans le capital développement)

D'un montant total brut d'environ 6,9 millions d'euros, l'opération d'augmentation de capital constitue une étape stratégique majeure dans la mise en œuvre du plan Imaging 2027 et dans l'accélération du développement industriel du groupe DMS à horizon 2030.

Pour la première fois dans l'histoire du secteur de l'imagerie médicale, un acteur européen de premier plan scelle un partenariat structurant avec des leaders technologiques asiatiques cotés, " dans une logique d'intégration verticale, afin de construire un leader disposant d'une chaîne de valeur intégrée, durable et souveraine sur le territoire européen en s'appuyant sur un partenariat industriel global ", explique DMS Group.

Grâce à cet accord, DMS Group bénéficiera d'un accès privilégié aux technologies les plus avancées dans le domaine des capteurs plans à rayons X développées par InnoCare Optoelectronic Corporation, ainsi que de l'expertise d'InnoLux Corporation en matière de solutions informatiques, d'affichages, d'électronique et d'intelligence artificielle.

" Ces nouvelles prises de participation renforcent un actionnariat stratégique solide et équilibré, composé d'InnoLux et d'InnoCare, de Verso Capital, de Bpifrance et de NextStage AM, appelés à représenter post opération plus de 40 % du capital.

Avec cette opération, DMS Group franchit un cap décisif et affirme son ambition de devenir la plateforme industrielle de référence en Europe dans le domaine de l'imagerie médicale intégrée verticalement.

AOF - EN SAVOIR PLUS