DMS : DMS Group dévoile ses ambitions pour l'exercice 2023

croissance organique à deux chiffres avec un objectif de chiffre d'affaires de 40 M€ pour la division DMS Imaging

poursuite de l'accroissement de la rentabilité avec une nouvelle progression attendue de la marge d'EBITDA

accélération du recentrage stratégique sur les activités historiques créatrice de valeur dans le cadre du plan stratégique Imaging 2027

Quelques semaines après la présentation de son nouveau plan stratégique Imaging 2027 [1] , visant à recentrer le groupe sur son activité d'imagerie médicale, afin de bâtir une medtech européenne indépendante de premier plan, Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris - FR0012202497 - DGM) dévoile ses ambitions pour l'exercice 2023.

Un marché mondial de l'imagerie en croissance moyenne de 5% par an

Sur un marché mondial de l'imagerie médicale en croissance moyenne de plus de 5% par an, DMS Group est un acteur majeur des segments Radiologie conventionnelle et Ostéodensitométrie à travers sa division DMS Imaging.

Le marché de l'imagerie médicale connaît de profondes mutations, notamment dans les pays développés, avec une importante consolidation des centres de radiologie privés ou publics. Ce mouvement conduit à la création de grands groupes internationaux de radiologues qui tendent à centraliser leurs achats auprès des acteurs majeurs du secteur.

A travers son positionnement, ses solutions et son modèle économique, la division DMS Imaging s'est établie comme un véritable partenaire de confiance des leaders de l'imagerie conventionnelle, tels Fujifilm Healthcare, Canon Medical System ou Carestream Health.

Au cours des dernières années, DMS Group a assis son développement sur ses solutions de radiologie et d'ostéodensitométrie. La division DMS Imaging a ainsi connu une croissance continue de son activité et de ses résultats depuis 2018, affichant une marge d'EBITDA [2] à deux chiffres au 1 er semestre 2022 (10,3% après 6,8% sur l'ensemble de l'exercice 2021) et un résultat opérationnel courant désormais positif.

DMS Imaging : 40 M€ de chiffre d'affaires visé en 2023

En dépit de tensions toujours importantes l'an dernier en matière d'approvisionnement, le groupe va enregistrer une activité solide au titre de l'exercice 2022, en croissance dynamique après retraitement du contrat à caractère exceptionnel enregistré en 2021 [3] .

La fin de l'année a également été marquée par un renforcement du carnet de commandes augurant la poursuite d'une activité soutenue au cours des prochains mois.

En 2023, DMS Group vise ainsi de franchir un nouveau cap dans son développement sur le marché de l'imagerie, porté par différents moteurs de croissance :

la montée en puissance la nouvelle table de radiologie Platinum Néo , première solution sur le marché embarquant de « l'intelligence machine », commercialisée depuis 2022 et qui constitue le produit phare haut de gamme du segment des salles de radiologie pour les prochaines années ;

la contribution croissante des accords OEM industriels et commerciaux : Accélération en Afrique et au Moyen-Orient et déploiement en Amérique centrale et Amérique du sud de la relation commerciale avec Fujifilm Healthcare en capitalisant sur les succès commerciaux déjà en place (France, Europe et États-Unis pour la radiologie, Europe et Asie pour l'ostéodensitométrie) ; Lancement du nouveau partenariat avec Canon Medical Systems Europe pour le développement et la distribution à compter du 2 nd semestre 2023 d'un système RF de nouvelle génération développé par DMS Imaging à partir de la technologie de Canon Inc. Renforcement du partenariat avec Carestream Health en Amérique du Nord ;

:

la commercialisation en directe des solutions en marque propre auprès des hôpitaux et centres de radiologie à travers les accords de référencement auprès des centrales d'achats (UniHA, Ugap, Resah) et le réseau de 140 distributeurs à travers le monde.

La poursuite d'une activité dynamique en ostéodensitométrie , portée notamment par les ventes à l'export et l'accord OEM avec Fujifilm Healthcare, mais aussi par la reprise du marché asiatique.

DMS Group vise ainsi un chiffre d'affaires consolidé de 40 M€ en 2023 , exclusivement à travers sa division DMS Imaging, qui permettra de matérialiser une croissance organique à deux chiffres par rapport à 2022 [4] . Cet objectif s'entend uniquement par croissance organique.

Parallèlement, le groupe se fixe de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2023 , déjà matérialisée au cours du 1 er semestre 2022.

En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027 , DMS Group s'est fixé d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 M€ et une marge d'EBITDA de 14%.

Samuel Sancerni, Président - Directeur général de DMS Group, commente :

« Près de six mois après le changement de gouvernance et quelques semaines après l'annonce de notre plan stratégique Imaging 2027, nous abordons avec ambition l'année 2023. La qualité et le positionnement des solutions d'imagerie, tant en radiologie qu'en ostéodensitométrie, positionnent notre division DMS Imaging comme un acteur important de son marché et nous rendent confiant dans la poursuite de notre développement à un rythme soutenu, à deux chiffres, en 2023 et pour les années à venir.

En lien avec les axes stratégiques d'Imaging 2027, nous allons également renforcer en 2023 nos actions de marketing et de communication financière afin de contribuer à une meilleure valorisation du groupe et de ses filiales. »

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l'activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

DMS Biotech , constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com .

[1] lire le communiqué de presse du 25 octobre 2022

[2] l'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

[3] DMS Group a livré au 3 ème trimestre 2021 une commande exceptionnelle de 6 M€ de tables de radiologie à l'international, en collaboration avec l'ensemblier Groupe FSE, dans le cadre d'un appel d'offres de la Banque mondiale bénéficiant d'un financement de la DGT (Direction générale du Trésor)

[4] le chiffre d'affaires annuel 2022 sera publié le 20 janvier 2023, après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

