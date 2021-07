DMS : Croissance organique soutenue au 1er semestre 2021 : +17%

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2021.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 9,0 7,6 +18% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 9,3 8,0 +16% Chiffre d'affaires 1er semestre 18,3 15,6 +17%

Le rythme de croissance de DMS Group a été soutenu au 2ème trimestre de l'exercice 2021, avec un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 M€, en progression de +16% par rapport au 2ème trimestre 2020.

A l'issue du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 18,3 M€, en croissance exclusivement organique de +17%. Cette première moitié d'exercice est d'autant plus satisfaisante que le 1er semestre 2020 avait déjà été marqué par une croissance à deux chiffres en dépit du contexte sanitaire (rappel : +11% de croissance au 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019).

Commentaires par activités

La division DMS Imaging a enregistré un chiffre d'affaires de 17,9 M€ au 1er semestre 2021, en progression dynamique de +17%.

En radiologie, la progression s'est élevée à +15% au 1er semestre, marquant une croissance à deux chiffres pour la seconde année consécutive et tirant parti d'un carnet de commandes bien orienté au cours des derniers mois. La période a notamment été marquée par la livraison de 21 tables Platinum en Italie.

Au global, l'activité de radiologie au 1er semestre a été portée par : (i) des ventes à l'export dynamiques,

(ii) la comptabilisation de la première partie d'un important contrat, bénéficiant d'un financement de la DGT (Direction générale du Trésor) et réalisé en collaboration avec l'ensemblier Groupe FSE, et (iii) les accords de distribution signés au cours des derniers exercices, notamment avec Fujifilm Europe.

L'extension de l'accord commercial avec Fujifilm sur le marché nord-américain, annoncé en début d'année consécutivement à l'homologation par les autorités de la FDA (Food and Drug Administration) de la table de radiologie Platinum Adam, s'est également traduit par des premières commandes conséquentes au cours du 2ème trimestre, qui seront livrées et facturées à compter du 3ème trimestre 2021.

En France, l'activité s'est maintenue à un niveau comparable à celui de l'an dernier alors que le groupe avait bénéficié au 1er semestre 2020 d'une commande ponctuelle pour des systèmes numériques d'imagerie d'urgence de radiographie thoracique et pulmonaire.

En ostéodensitométrie, l'activité s'est inscrite en forte hausse de +33% au 1er semestre, bénéficiant à la fois (i) d'un effet de base plus favorable au 2ème trimestre (+73% de croissance au 2ème trimestre 2021 vs. un recul de -24% au 2ème trimestre 2020), (ii) du retour lent mais progressif à une situation sanitaire normalisée sur certaines zones géographiques, et (iii) de la montée en puissance du contrat avec Fujifilm Europe.

La division DMS Wellness demeure quant à elle toujours fortement pénalisée par le contexte sanitaire mondial, avec une activité très ralentie dans les hôtels de luxe et des centres esthétiques haut de gamme.

Au 1er semestre 2021, le groupe a néanmoins enregistré six nouvelles commandes, via son partenaire allemand Gharieni, pour la solution Celliss dédiée aux traitements amincissants et anticellulite, dont quatre déjà livrées, pour des hôtels et des spas de luxe en Russie, Italie, Suisse, Etats-Unis et à Dubaï.

Le groupe continue de rechercher la meilleure alternative stratégique afin d'atteindre la taille critique pour cette division.

La division DMS Biotech a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 0,3 M€, en hausse de +42%, bénéficiant d'un effet de base favorable (recul des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling, technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux, pendant le confinement en 2020).

Perspectives

En Radiologie, la dynamique commerciale demeure soutenue sur le début du 3ème trimestre avec un bon niveau de carnet de commandes.

Dans le cadre du salon professionnel Arab Health 2021, qui s'est déroulé fin juin 2021 à Dubaï, DMS Imaging a finalisé l'extension de son accord avec Fujifilm pour la distribution de sa table de radiologie à la zone Afrique et Moyen-Orient. Cette extension fait suite à la finalisation de l'acquisition par Fujifilm des activités d'imagerie diagnostique d'Hitachi, augmentant ainsi fortement sa capacité de pénétration sur cette zone géographique où Hitachi bénéficiait d'une présence importante.

Comme c'est le cas dans de nombreuses autres industries, le groupe néanmoins doit faire face à de fortes tensions en matière d'approvisionnement pour certains composants électroniques, susceptibles de freiner la production des tables de radiologie. Face à cette situation, DMS a diversifié son sourcing et anticipé ses commandes pour certains de ces composants.

Sur le plan industriel, consécutivement à l'installation dans la nouvelle unité de production et d'assemblage au 2nd semestre 2020, le groupe continue d'accompagner la montée en charge de sa nouvelle usine et envisage le rapatriement, au 2nd semestre 2021, de l'ensemble de la production des systèmes d'ostéodensitométrie jusqu'alors sous-traitée dans la région de Montpellier. Ce rapatriement de la production contribuera à la politique de mutualisation et rationalisation des coûts du groupe, notamment dans la perspective du projet d'apport partiel d'actifs avec la société ASIT (lire le communiqué de presse du 16 avril 2021), qui vise à faire d'ASIT un groupe, coté sur Euronext, pure-player de l'imagerie médicale. Les parties continuent à travailler en vue d'une réalisation de cet apport au 2nd semestre 2021, dès lors que les conditions suspensives seront levées.

Agenda financier 2021

Date Evènement 30 septembre 2021 Publication des résultats semestriels 2021 20 octobre 2021 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 20 janvier 2022 Publication du chiffre d'affaires annuel 2021

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

