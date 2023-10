DMS: chiffre d’affaires en hausse de 22% au 3e trimestre, objectifs confirmés

(AOF) - DMS Imaging affiche un chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2023 en hausse de 22% à 8,9 millions d'euros. Le spécialiste de l'imagerie médicale digitale confirme son objectif annuel de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance attendue supérieure à 12,5%. La société enregistre un chiffre d'affaires de 29,7 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de l'exercice 2023, soit une hausse de 17% par rapport à la même période de l'exercice 2022. L'évolution favorable du mix produit se poursuit avec une contribution croissante de l'activité Ostéodensitométrie .

Sur le 3e trimestre, l'activité Radiologie progresse de 17% à 6,7 millions d'euros (+11% à 23,3 millions d'euros sur 9 mois), et l'activité Ostéodensitométrie de 40% à 2,1 millions d'euros (+44% à 6,4 millions d'euros sur 9 mois). A fin septembre, l'activité Radiologie représente 78% du chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 22%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.