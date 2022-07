DMS : Chiffre d'affaires en croissance de +4% au 2ème trimestre 2022

Croissance de l'activité Radiologie au 2 ème trimestre

Progression soutenue de +38% de l'activité Ostéodensitométrie au 1 er semestre

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1 er semestre de l'exercice 2022 (période du 1 er janvier au 30 juin 2022).

Données consolidées non auditées en M€

Normes IFRS 2019 2020 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 6,5 7,6 9,0 8,9 -1% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 7,5 8,0 9,3 9,7 +4% Chiffre d'affaires 1 er semestre 14,1 15,6 18,3 18,6 +1%

Au 2 ème trimestre de son exercice 2022, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 9,7 M€, en progression de +4% par rapport au 2 ème trimestre 2021.

Après un début d'année stable, ce niveau d'activité est conforme aux attentes, alors que le Groupe avait enregistré une croissance soutenue de +16% au 2 ème trimestre 2021. Ce 2 ème trimestre 2022 se situe significativement au-delà du même trimestre en 2020 (+21%) et en 2019 (+29%).

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2022, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 18,6 M€, en légère progression de +1% par rapport au 1 er semestre 2021. Pour rappel, DMS Group a opéré en début d'année 2022 la cession de la division DMS Wellness, qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 0,1 M€ au 1 er semestre 2021.

Les tensions en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou équipements, sont demeurées particulièrement vives au cours du 1 er semestre 2022 mais n'ont occasionné que de faibles impacts, grâce à la forte mobilisation des équipes achats, supply chain , R&D et production du groupe.

Commentaires par activité

Portées par une bonne dynamique commerciale, les ventes de la division DMS Imaging ont renoué avec la croissance au 2 ème trimestre (+4%). Le chiffre d'affaires semestriel s'est ainsi établi à 18,2 M€ en progression de +2%.

En radiologie, le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 15,3 M€ (-3%), mais en progression de +1% au 2 ème trimestre. Cette légère croissance est d'autant plus satisfaisante que le 2 ème trimestre 2021 avait été marqué par le gain d'un appel d'offres important avec la livraison de 21 tables de radiologie Platinum en Italie. Le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des accords de distribution (Fujifilm, Carestream et Canon) est notamment en forte progression de +120% en France et aux Etats-Unis, avec les tables de radiologie Platinum DRF Adam livrées dans le cadre des partenariats avec Fujifilm Medical Systems et Carestream Health outre-Atlantique. Au total, ces accords commerciaux représentent pour la première fois plus de 50% de l'activité radiologie (53%) sur un semestre, contre environ un tiers de l'activité (34%) l'an dernier sur la même période.

En ostéodensitométrie, l'activité reste très dynamique avec une croissance de +38% au 1 er semestre 2022, à 2,9 M€. Les ventes à l'export portent la dynamique de cette activité. Il convient de souligner le succès croissant sur le marché brésilien dont l'autorisation de vente a été obtenue au 4 ème trimestre 2021.

Le carnet de commandes pour les prochains trimestres est bon. Quelques mois après le rapatriement de la production au sein de la nouvelle unité d'assemblage de Gallargues-le-Montueux, le Groupe a d'ores et déjà atteint son niveau nominal de production et met en place les moyens humains pour l'augmenter.

Le chiffre d'affaires de la division DMS Biotech s'est établi à 0,4 M€ au 1 er semestre 2022, en croissance de +14% par rapport au 1 er semestre 2021. Cette croissance due en partie aux accords noués avec différents groupements de chirurgiens à travers l'Europe valide et consolide la stratégie marketing initiée en début d'année par la société Stemcis. De plus, l'obtention de l'autorisation de la FDA ( Food and Drug Administration ), permettant à la société de commercialiser ses dispositifs médicaux aux Etats Unis, est un moteur de croissance significatif pour l'activité.

La société Inoviem, non comptabilisée dans le chiffre d'affaires du Groupe car consolidée par mise en équivalence, enregistre une forte progression de ses ventes de l'ordre de 30% grâce à l'acquisition de nouvelles machines permettant d'augmenter le volume de ses prestations.

Renouvellement du référencement UniHA pour les solutions de radiologie de DMS Imaging

La division DMS Imaging a remporté, début juillet 2022, le référencement UniHA (Union des Hôpitaux pour les Achats) pour ses solutions de tables télécommandées de radiologie (lot n°2). En 2018, le Groupe avait déjà remporté ce référencement, arrivé à échéance en mars 2022, pour ses tables de radiologie phares : la Platinum et l'Optima.

Coopérative d'acheteurs hospitaliers publics, UniHA est l'un des principaux acheteurs européens dans le domaine de la santé et l'un des premiers acheteurs nationaux tous secteurs d'activité confondus. Les achats des adhérents réalisés par l'intermédiaire d'UniHA ont représenté 5,3 milliards d'euros en 2021.

En ayant recours aux fournisseurs référencés par UniHA, les établissements hospitaliers sont dispensés de toute mise en concurrence, et peuvent ainsi procéder sans appel d'offres à l'acquisition des solutions d'imagerie médicale de la division DMS Imaging.

Perspectives

Présentée dans le cadre du Congrès Européen de la Radiologie (ECR - European Congress of Radiology ), qui s'est déroulé à Vienne du 13 au 17 juillet 2022, la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, basée sur une plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine et à terme des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), a reçu un très bon accueil de la part des clients et des partenaires commerciaux de DMS Imaging . Son déploiement international va débuter au 2 nd semestre 2022.

La division poursuit ses développements dans le cadre du projet MC2, qui vise à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire fabriqués en France, qui viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging à horizon 2024 ( lire le communiqué de presse DMS Imaging du 4 avril 2022 ). Le Groupe a annoncé, début avril, la signature d'un partenariat stratégique avec la société australienne Micro-X pour la fourniture de tubes à rayons X à cathode froide (dit Carbon Nano Tube – CNT) qui seront intégrés dans ces nouvelles solutions de radiologie mobile.

Dans le cadre de la demande d'admission sur les marchés Euronext Growth à Bruxelles et à Paris des actions nouvelles émises pour l'opération d'apport des activités d'imagerie à la société DMS Imaging (ex-Asit Biotech), DMS Group a déposé en juin le prospectus d'admission auprès de la FSMA (Financial Services and Markets Authority - autorité de contrôle du secteur financier belge). L'instruction est en cours.

En ce qui concerne la division DMS Biotech , les sociétés continuent leur déploiement en se concentrant sur leur stratégie marketing respective et le recrutement de collaborateurs à haut potentiel.

Evolution de la gouvernance à l'occasion de l'assemblée générale du 18 juillet 2022

Lors de l'assemblée générale mixte du 18 juillet 2022, les actionnaires de DMS ont mis en place un nouveau Conseil d'administration.

Nommé Président - Directeur général, Samuel Sancerni présentera dans les prochaines semaines la feuille de route d'un plan d'actions construit autour de trois thèmes :

la mise en place d'une nouvelle gouvernance, transparente et indépendante ;

une communication renforcée axée sur la stratégie du groupe ;

un recentrage sur les métiers porteurs.

Agenda financier 2022

Date Evènement 30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l'activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

DMS Biotech , constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS).

Plus d'informations sur www.dms.com .

