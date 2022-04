DMS : Chiffre d'affaires de 8,9 M EUR au 1er trimestre 2022

Stabilité de l'activité trimestrielle due à un effet de base important

Forte progression de +57% de l'activité Ostéodensitométrie

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre du 1 er trimestre de l'exercice 2022 (période du 1 er janvier au 31 mars 2022).

Données consolidées non auditées en M€

Normes IFRS 2019 2020 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 6,5 7,6 9,0 8,9 -1%

Au 1 er trimestre de son exercice 2022, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 8,9 M€, quasi stable par rapport au 1 er trimestre 2021, et identique à celui réalisé au 4 ème trimestre 2021.

Pour rappel, DMS Group a opéré en début d'année 2022 la cession de la division DMS Wellness, qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 0,1 M€ au 1 er trimestre 2021.

Ce début d'année constitue une bonne performance, alors que le 1 er trimestre 2021 s'était inscrit en croissance soutenue de +18% avec notamment un niveau élevé de facturations pour l'activité Radiologie. Ce 1 er trimestre 2022 se situe significativement au-delà de celui du 1 er trimestre 2020 (+17%) et du 1 er trimestre 2019 (+37%).

Commentaires par activités

Les ventes de DMS Imaging se sont établies à 8,7 M€ au 1 er trimestre 2022, avec la poursuite d'une solide dynamique commerciale dans le sillage de l'année 2021.

Le chiffre d'affaires de l'activité Radiologie s'est inscrit en repli de -8% au 1 er trimestre, du fait d'un effet de base important (+18% au 1 er trimestre 2021) lié à la livraison d'un contrat majeur dans le cadre d'un appel d'offre de la Banque mondiale au cours de la période l'an dernier. Le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des accords de distribution, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, est en forte progression d'un peu plus de 30%. Le groupe a poursuivi au 1 er trimestre les livraisons de tables de radiologie Platinum DRF Adam aux Etats-Unis dans le cadre du partenariat avec Fujifilm Medical Systems U.S.A.

Comme annoncé, le groupe a livré en fin de 1 er trimestre 2022, sa première table de radiologie Platinum Néo, basée sur une toute nouvelle plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence machine et à terme des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA). Son déploiement à l'international est escompté au 2 nd semestre.

En ostéodensitométrie, l'activité est restée très dynamique au 1 er trimestre 2022 (+57% de croissance), dans le sillage de la fin d'année 2021, toujours portée par l'export et la montée en puissance du contrat commercial avec Fujifilm.

Cette performance est d'autant plus satisfaisante que le planning de livraisons des systèmes d'ostéodensitométrie a été parfaitement respecté au 1 er trimestre 2022, premiers mois de fabrication en propre consécutivement au rapatriement de la production au sein de la nouvelle unité de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux.

Le chiffre d'affaires du pôle DMS Biotech s'est établi à 0,2 M€ au 1 er trimestre 2022, en croissance de +44% par rapport à l'an dernier. Cette croissance est notamment portée par le lancement du nouveau dispositif médical dont la société Stemcis a obtenu le marquage CE.

L'activité du sous-groupe Inoviem, non comptabilisé dans le chiffre d'affaires du Groupe car consolidé par mise en équivalence, a également connu une belle dynamique. Au cours du trimestre, de nouveaux contrats de recherche ont été acquis par la société Inoviem Scientfic.

Par ailleurs, la société B Cell Design, acquise par Inoviem Scientific fin 2021, accélère sa croissance en se positionnant sur le marché du diagnostic. Les anticorps développés par B Cell Design permettent aux acteurs du marché de suivre l'évolution du secteur, qui migre du kit classique au sérum vers des kits contenant des anticorps de synthèse plus sensibles et donc plus fiables. Cette évolution, initiée par le marché chinois qui a interdit sur son territoire les kits au sérum, gagne les marchés américain et européen. La technologie de B Cell Design permet de développer des kits de diagnostics dans une large variété d'affections tels que les allergies au gluten, les maladies virales et certains cancers tels que les cancers colorectal et papillomavirus HPV.

Opération d'apport de la division imagerie médicale à DMS Imaging (ex-Asit Biotech)

Le 24 janvier 2022, DMS Group a finalisé l'opération d'apport de sa division imagerie médicale à ASIT Biotech, rebaptisé DMS Imaging à cette occasion. La date d'effet aux plans juridique comptable et fiscal de cet apport est rétroactivement fixée au 1er janvier 2022.

DMS Group détient désormais 88,33% du capital de la société DMS Imaging (ex-Asit Biotech), soit 1 315 789 473 actions DMS Imaging. Ces nouvelles actions émises dans le cadre de l'opération d'apport vont faire l'objet d'une demande d'admission sur les marchés Euronext Growth à Bruxelles et à Paris. Cette admission ne pourra intervenir qu'après l'obtention d'un visa de la FSMA ( Financial Services and Markets Authority - autorité de contrôle du secteur financier belge) sur le Prospectus d'admission en cours de préparation.

Ce prospectus, présentant notamment les comptes annuels 2021 de DMS Imaging (ex-Asit Biotech) qui seront publiés fin avril 2022 ainsi qu'une vision proforma, sera déposé auprès de la FSMA dans les prochaines semaines pour instruction.

Perspectives

Les tensions en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou équipements, demeurent particulièrement vives sur le début de l'année 2022 mais n'ont occasionné que des impacts modérés au 1 er trimestre 2022, grâce à l'agilité des équipes achats, supply chain et production du groupe.

La division DMS Imaging a annoncé, début avril, la signature d'un partenariat stratégique avec la société australienne Micro-X. Elle va fournir à DMS Imaging des sous-systèmes technologiques, incluant des tubes à rayons X à cathode froide (dit Carbon Nano Tube – CNT) et les générateurs associés, qui seront intégrés dans la nouvelle solution de radiologie mobile en cours de développement par Apelem, filiale française de DMS Imaging, et dont le lancement international est attendu pour fin 2023. Ce développement s'inscrit dans le cadre du projet MC2 de DMS Imaging, qui vise à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire, qui seront fabriquées en France. Le projet MC2 bénéficie notamment d'un financement par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir (PIA). Ces solutions viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging d'ici un horizon de 24 à 36 mois (pour plus d'informations, lire le communiqué de presse DMS Imaging du 4 avril 2022 ).

Exposition des activités en Russie, Ukraine et Biélorussie

Le chiffre d'affaires réalisé en Russie, Ukraine et Biélorussie était de 1,5 M€ en 2021, représentant 4% du chiffre d'affaires du dernier exercice (37,1 M€).

DMS Group n'a pas de site de production ni de salarié exposé sur cette zone, et ne réalise aucun achat direct avec des fournisseurs dans ces pays.

Agenda financier 2022

Date Evènement 29 avril 2022 Publication des résultats annuels 2021 20 juillet 2022 Publication du chiffre d'affaires semestriel 2022 30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l'activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

DMS Biotech , constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com .

