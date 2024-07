DLSI vise un retour à une légère croissance à périmètre constant pour 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de DLSI sur les 6 premiers mois de l’exercice 2024 s’établit à 102,9 millions d'euros à comparer à 99,2 millions d'euros au 30 juin 2023 (+3,7%), en repli de 6,1% à taux de change constant et avant intégration des croissances externes. "Cette augmentation de chiffre d'affaires est principalement due au maintien de notre stratégie commerciale, à l'effet combiné des croissances organiques, et à l'intégration réussie de Prestim et ML Intérim, acquis respectivement en janvier 2024", explique DLSI.

Comme attendu, le marché de l'intérim a ralenti sur le premier semestre, dans un contexte économique incertain : l'intérim en France a diminué dans tous les secteurs et pour toutes les qualifications. Le positionnement des jours fériés de mai 2024 a eu un impact particulièrement défavorable à l'activité.

A périmètre constant, la part globale des contrats cadres dans le chiffre d'affaires France, signés le plus souvent avec de plus grands comptes, atteint 19,4% à comparer à 18,8% par rapport au premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires France atteint 62,1 millions d'euros (+5,7%), à comparer au baromètre Prism'emploi qui annonce une baisse de 8,4% de l'intérim sur 1 an au 31 mai 2024.

L'International (39,7% du chiffre d'affaires consolidé) se maintient à hauteur de 40,8 millions d'euros par rapport à 40,5 millions d'euros au 1er semestre 2023.

Malgré la tendance observée sur ce premier semestre, une reprise des marchés sur lesquels opère le Groupe se confirme, et un retour à une légère croissance à périmètre constant est attendu sur l'ensemble de l'exercice 2024.

Le groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser en 2024 une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.