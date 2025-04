DLSI: repli de plus de 6% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 13:05









(CercleFinance.com) - DLSI affiche un chiffre d'affaires de 46,4 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en repli de 6,2% en comparaison annuelle, une évolution qui 'reflète des conditions d'activité temporairement défavorables, dans un contexte de marché toujours exigeant'.



'Néanmoins, le groupe peut compter sur la mobilisation continue de ses équipes commerciales, pleinement engagées dans la consolidation des positions existantes et le développement de nouvelles opportunités', affirme-t-il.



En dépit des incertitudes économiques actuelles, le groupe de services en ressources humaines maintient 'une perspective favorable pour l'exercice 2025, en continuant de viser des résultats positifs pour l'ensemble de l'année'.





Valeurs associées DLSI 10,6000 EUR Euronext Paris -6,82%