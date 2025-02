DLSI: repli de 5% du CA en organique en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - DLSI affiche un chiffre d'affaires de 212,2 millions d'euros au titre de 2024, en hausse de 3,7% à taux de change courant, mais en repli de 5,3% à taux de change et périmètre constants, compte tenu des deux croissances externes à effet au 1er janvier 2024.



'Cette baisse de CA en France est à rapporter au baromètre du Prism'emploi qui fait état d'une baisse de 6,6% au 30 novembre 2024 par rapport à la moyenne des 11 premiers mois de l'année en emplois et en CDI Intérimaires', souligne la société.



Si l'environnement actuel reste difficile, DLSI va 'poursuivre la mise en place d'actions de performance ciblées en adaptant ses charges opérationnelles et ses investissements, et reste confiant dans son modèle économique et sa capacité à s'adapter'.





Valeurs associées DLSI 11,80 EUR Euronext Paris -1,67%