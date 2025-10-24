DLSI Groupe retrouve la croissance au troisième trimestre

 Aller au contenu principal
information fournie par AOF 24/10/2025 à 18:19

(AOF) - DLSI Groupe a révélé une accélération de sa croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en progression de 6,6%, à 57,952 millions d'euros. Les revenus de l'entreprise qui fédère un réseau de plus de 70 agences d'emploi avaient progressé de 5,8% au deuxième trimestre et reculé de 6,2% sur les trois premiers mois de l'année. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est modestement apprécié à 2,3%, 160,842 millions d'euros.

L'activité à l'international de la société a progressé de 11,1% depuis le début de l'année, tandis qu'en France elle s'est repliée de 3,8%, impactée par le contexte économique.

Au niveau des perspectives pour 2025, hors éléments exceptionnels ou non récurrents, DLSI Groupe anticipe, par rapport à l'exercice précédent, une évolution de son chiffre d'affaires consolidé en légère augmentation, voire stable à taux de change courant, et une rentabilité en progression.

Valeurs associées

DLSI
10,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
