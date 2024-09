Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DLSI: en perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - DLSI publie un résultat net part du groupe en perte de -492.000 euros au titre du premier semestre 2024, comparé à un bénéfice de +2,21 millions au 30 juin 2023, ainsi qu'une marge d'EBITDA de 1,45% du chiffre d'affaires, contre 4,72% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires du groupe de services en ressources humaines s'établit à près de 102,9 millions d'euros, en croissance de 3,7% en données publiées, mais en repli de 6,1% à taux de change constant et avant intégration des croissances externes.



DLSI attend un retour à une légère croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de 2024, mais il juge 'toutefois probable que le résultat net de l'exercice sera significativement inférieur à celui de l'exercice précédent'.





Valeurs associées DLSI 12,50 EUR Euronext Paris -10,71%