DLSI: donation-partage sur près de 65% du capital

(CercleFinance.com) - DLSI indique qu'Anna Doudot a transmis à son fils Thierry Doudot, l'intégralité des 1.648.750 actions qu'elle détenait directement et via Ray International au capital de DLSI, représentant 64,87% du capital et 74,62% des droits de vote de la société de travail temporaire.



Cette transmission de titres dans le cadre d'une donation-partage s'est traduite par des franchissements de seuils qui ont fait l'objet d'une dérogation accordée par l'AMF en date du 16 décembre.



Les participations de Thierry Doudot feront l'objet d'une concentration au sein de sa holding personnelle, Untitled 57, par le biais d'un apport, ce qui s'analyse comme un reclassement d'actions au sein d'un même groupe.





