Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DLSI: croissance de 5% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - DLSI a dévoilé vendredi soir un chiffre d'affaires de 151,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2023, en croissance de 5% avec 'un ralentissement de l'activité en France (-2,5%) dans un contexte difficile et une forte progression de l'international (+17,2%)'.



Il a aussi déclaré observer une dégradation plus rapide qu'attendue de ses commandes, pénalisées notamment par l'accroissement des coûts de financement et l'attentisme des clients dans un environnement économique et géopolitique défavorable.



La forte baisse des mises en chantier déjà observée notamment dans le bâtiment en 2023 et les perspectives communiquées par les acteurs du secteur, en Europe essentiellement, laissent ainsi présager une contraction des activités du groupe liées à ces secteurs.





Valeurs associées DLSI Euronext Paris 0.00%