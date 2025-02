DLSI : chiffre d'affaires en hausse de 3,7% en 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé du groupe DLSI, opérateur spécialisé en solutions d’emplois de types CDI, CDD et Intérim, s’établit à 212,2 millions d'euros en 2024, en hausse de 3,7%. Il a reculé de 5,3% à taux de change et périmètre constants. La société souligne que baromètre du Prism'emploi a fait état d'une baisse de 6,6% au 30 novembre 2024 par rapport à la moyenne des 11 premiers mois de l'année en emplois et en CDI Intérimaires.

Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2024 a augmenté de 4,4% à 54,94 millions d'euros, malgré un environnement économique difficile.

Des difficultés de recrutement constatées dans de nombreux secteurs d'activité se sont confirmées en 2024 et ont significativement contribué à l'érosion du chiffre d'affaires France.

"Si l'environnement actuel reste difficile, le groupe va poursuivre la mise en place d'actions de performance ciblées en adaptant ses charges opérationnelles et ses investissements, et reste confiant dans son modèle économique et sa capacité à s'adapter dans un contexte international incertain", explique DLSI.

AOF - EN SAVOIR PLUS