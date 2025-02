DLPK : 1,8 milliard d'euros de collecte brute en 2024

L'année dernière, le chiffre d'affaires de DLPK a progressé de 12% à 168 millions d'euros et la marge brute s'élevait à 62 millions d'euros.

DLPK précise que Tailor AM a atteint 1,1 milliard d'euros d'encours sous gestion et affiche une collecte nette de 50 millions d'euros. Nexo Capital a enregistré une croissance de 57% de ses émissions de produits structurés, à 500 millions d'euros. Les encours de Linavest ont, eux, atteint 200 millions d'euros.

(AOF) - DLPK a enregistré une collecte brute de 1,8 milliard d'euros en 2024, portant ses encours globaux à 13,5 milliards d'euros. Le groupe dédié à la conception, à la gestion et à la distribution de solutions financières auprès des professionnels du patrimoine souligne la bonne performance de Nortia. La marketplace multi-spécialistes de solutions patrimoniales a enregistré 840 millions d'euros de collecte en assurance-vie, soit une hausse de 56%. Le compte-titres ordinaire a, lui, attiré 730 millions d’euros, soit une croissance de 8%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.