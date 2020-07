Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Djebbari confirme qu'Air France envisage de supprimer 7.600 postes Reuters • 01/07/2020 à 09:01









PARIS, 1er juillet (Reuters) - Air France AIRF.PA prévoit de supprimer près de 7.600 postes, dont un millier dans sa filiale régionale Hop!, a confirmé mercredi le secrétaire d'Etat chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Interrogé sur BFMTV et RMC à propos de ces chiffres révélés mardi par des sources syndicales , Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré qu'il s'agissait effectivement des "chiffres qui ont été évoqués hier en comité d'entreprise extraordinaire", en ajoutant que l'ampleur de cette restructuration envisagée d'ici 2022 dépendrait "beaucoup à la fois des dispositifs d'entreprise et de la reprise du trafic". "Nous avons demandé à la direction d'Air France d'avoir le moins de départs contraints possibles, d'avoir recours évidemment là aussi aux départs volontaires", a-t-il souligné. (Bertrand Boucey et Myriam Rivet)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.05%