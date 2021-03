Dividendes : qu'attendre en 2021 pour les actions du CAC 40 ?

En 2020, les dividendes distribués ont fortement baissé. (© shutterstock)

Les ténors de la cote vont distribuer 41 milliards d'euros à leurs actionnaires cette année. Mais beaucoup de dividendes sont en réalité assez bas. Découvrez, en fin d'article, nos conseils sur toutes les sociétés du CAC 40.

Évoquer le cru 2021 des dividendes du CAC 40, c'est d'abord revenir sur 2020, année où rien ne s'est pas passé comme prévu. Premier constat : les distributions ont plutôt bien résisté à la crise sanitaire.

Selon les experts de la lettre Vernimenn.net, la masse totale des coupons versés aux actionnaires est ressortie l'an dernier à 28,6 milliards d'euros, en recul de 42% par rapport à 2019. Un montant un peu supérieur à celui de 2009 (27,1 milliards), le précédent point bas.

Pour Pascal Quiry et Yann Le Fur, les auteurs de la lettre Vernimmen.net, trois raisons expliquent cette relative bonne tenue.

D'abord, le poids des entreprises de biens de consommation ou de luxe (LVMH, L'Oréal, Sanofi, Hermès, Kering, Vivendi, etc.), a priori plus résilientes, est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'en 2009, et celui des financières ou des représentants de l'industrie lourde bien moins important.

Par ailleurs, le choc de 2020 a été plus ramassé dans le temps que celui de la crise financière, et le rebond plus rapide. Enfin, pour bon nombre de grands groupes, la crise de 2020 n'a pas été une crise de liquidités.

Un bémol toutefois : les sociétés qui ont distribué un dividende en 2020 - environ les deux tiers de l'indice - ont très souvent