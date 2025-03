Dividendes: montant record de 1 750 milliards de dollars en 2024 (Janus Henderson)

(AOF) - "Les dividendes mondiaux ont atteint le montant record de 1 750 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 6,6 % sur une base sous-jacente", annonce Janus Henderson sur la base de son Global Dividend Index. "La croissance globale de 5,2 % reflète la baisse des dividendes extraordinaires et l'appréciation du dollar américain", précise le gérant. "17 pays sur les 49 que compte l'indice ont enregistré des versements de dividendes records, y compris certains des plus gros payeurs tels que les États-Unis, le Canada, la France, le Japon et la Chine".

"Les entreprises françaises ont une nouvelle fois été les premières contributrices à l'échelle européenne, affichant des versements records de 68,8 milliards de dollars en 2024", relève Janus Henderson.

Le gérant ajoute que les grandes entreprises qui ont versé leur premier dividende "ont eu un impact disproportionné": Meta, Alphabet et Alibaba ont représenté un cinquième de la croissance mondiale des dividendes en 2024. Au niveau mondial, 88 % des entreprises ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus durant cette année.

Janus Henderson table sur une croissance globale de 5,% en 2025 pour atteindre un nouveau record de 1,83 trillion de dollars, "en hausse de 5,1 % sur une base sous-jacente".