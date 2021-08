Dividendes : huit actions du CAC 40 à haut rendement

Le Revenu recommande l'achat de cinq actions dont le rendement dépasse 3,7%. (© Adobestock)

Avec le rebond de la conjoncture, les entreprises cotées augmentent à nouveau leur dividende. Et la tendance devrait rester très favorable l'an prochain. Nous avons sélectionné huit sociétés du CAC 40 qui devraient verser un coupon copieux l'an prochain, faisant ressortir un rendement entre 3,7% et 7,8%.

C'est une bonne nouvelle pour les actionnaires : une forte reprise des dividendes est en cours, selon le gestionnaire d'actifs britannique Janus Henderson Investors.

Cette reprise s'est véritablement amorcée au deuxième trimestre 2021, période au cours de laquelle les distributions dans le monde ont augmenté de 26,3% en glissement annuel, d'après la dernière édition de l'indice mondial des dividendes Janus Henderson. Les dividendes mondiaux sont ainsi remontés à 471,7 milliards de dollars, soit seulement 6,8% sous leurs niveaux du deuxième trimestre 2019.

60% de hausse

Au cours du deuxième trimestre, traditionnellement le plus important pour les dividendes européens, les versements au Royaume-Uni et sur le reste du continent ont augmenté respectivement de 60,9% et de 66,4%. En Amérique du Nord, le rebond a été beaucoup plus faible (+5%) car les coupons se sont maintenus tout au long de 2020.

Au niveau sectoriel, Janus Henderson note que ce sont les dividendes des sociétés minières qui ont connu l'augmentation la plus rapide, car ils ont bénéficié de l'explosion des prix des matières premières. «Les dividendes de l'industrie et de la consommation discrétionnaire ont eux aussi fait un retour en force, bien que certains sous-secteurs, comme celui des loisirs, restent fortement sous pression. Les secteurs défensifs, tels que les télécommunications, l'alimentation, la distribution