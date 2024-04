Distribution spécialisée: André Tordjman (Du Bruit dans la cuisine) président de Procos

(AOF) - Procos, la fédération du commerce spécialisé, annonce une nouvelle gouvernance qui s’articule autour d’un président, André Tordjman, président fondateur de Du Bruit dans la Cuisine, Du Bruit dans la Maison et Du Bruit dans les Recettes, et d’une vice-présidente Immobilier, Véronique Léger, directrice développement immobilier France Benelux du groupe Yves Rocher. Le délégué général, Emmanuel Le Roch, est assisté par une équipe de permanents. Il s’agit pour la nouvelle équipe de "donner envie aux consommateurs de fréquenter davantage (ses) lieux de commerce physiques et digitaux".

Procos devra également "donner envie aux collaborateurs, actuels et futurs, de travailler avec plaisir pour (ses) enseignes et (ses) marques " et "donner envie aux acteurs de l'immobilier commercial de proposer des lieux de commerce encore plus attractifs".