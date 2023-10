Distribution du crédit bancaire en zone euro : les critères d’octroi se durcissent encore

(AOF) - Selon l'enquête d'octobre 2023 de la Banque de France sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro, les critères d'octroi (c'est-à-dire les directives internes des banques ou leurs critères d'approbation des prêts) se sont encore durcis pour les prêts ou lignes de crédit aux entreprises au troisième trimestre 2023. Depuis 2022, le durcissement net cumulé a été considérable, ce qui est en ligne avec l'affaiblissement significatif en cours de la dynamique des prêts.

Le pourcentage net de banques faisant état d'un durcissement a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, mais est légèrement plus élevé que ce que les banques avaient prévu au trimestre précédent.

Les banques ont également fait état d'un nouveau durcissement net de leurs critères d'octroi pour les prêts au logement consentis aux ménages et les crédits à la consommation et les autres prêts aux ménages (pourcentages nets de 11% et 16%, respectivement).

Dans les deux cas, ces chiffres ont nettement dépassé les anticipations précédentes. Pour les prêts au logement, le rythme du durcissement net s'est même redressé par rapport au deuxième trimestre, tandis qu'il s'est modéré légèrement pour les crédits à la consommation et les autres prêts.

Une perception plus élevée des risques en lien avec les perspectives économiques et la situation propre aux emprunteurs, une moindre tolérance au risque et des positions de liquidité des banques moins élevées ont contribué au durcissement.

Pour le quatrième trimestre 2023, les banques de la zone euro s'attendent à un nouveau durcissement net, quoique plus modéré, des critères d'octroi pour les prêts aux entreprises, et à une situation globalement inchangée en ce qui concerne les critères d'octroi pour les prêts au logement consentis aux ménages.

Pour les crédits à la consommation, les banques de la zone euro prévoient un nouveau durcissement net significatif.