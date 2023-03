Distribution : Casino va proposer des fruits et légumes en circuit court

Le groupe a annoncé avoir noué une alliance avec Teract, porté par des coopératives agricoles.

Photo d'illustration. ( AFP / DENIS CHARLET )

Une alliance pour favoriser les fruits et légumes en circuit court se concrétise : Casino, propriétaire endetté d'enseignes connues comme Monoprix et le holding Teract porté par des coopératives agricoles ont annoncé jeudi 9 mars leur volonté de rapprochement.

Les deux entreprises ont signé un "accord d'exclusivité" dans l'objectif de "conclure un accord engageant afin de créer le leader français de la distribution responsable et durable", selon un communiqué, après la confirmation début février de "discussions exploratoires" à ce sujet.

Les deux sociétés veulent créer deux entités distinctes, l'une contrôlée par Casino et l'autre par l'union de 188 coopératives agricoles InVivo, principal actionnaire de Teract et mastodonte de l'agro-industrie en Europe.

La première "regrouperait les activités de distribution en France", avec les plus de 9.100 magasins du groupe Casino et "l'expertise dans l'exploitation des jardineries, animaleries et l'alimentaire" de Teract, qui possède aussi les boulangeries Louise, les enseignes Frais d'Ici et Bio&Co et les jardineries Gamm Vert et Jardiland.

La deuxième, nommée "Teract Ferme France" sera en charge de l'approvisionnement en produits agricoles et "bénéficiera" de ses liens avec InVivo.

Filières communes

Le nouvel ensemble compte lever des fonds propres "supplémentaires" de "l'ordre de 500 millions d'euros", "des discussions avec un certain nombre d'investisseurs" étant déjà en cours, selon Casino et Teract.

Le rapprochement permettrait notamment "la mise en place de filières communes d'approvisionnement avec les coopératives agricoles" et "favorisant les circuits courts", selon le communiqué commun.

Un accord engageant pourrait voir le jour "avant la fin du second trimestre" 2023, précisent les deux groupes, et le projet serait alors "soumis à la consultation des instances représentatives du personnel" ainsi qu'à l'approbation des autorités de la concurrence.

InVivo regroupe quelque 14.500 salariés dans le monde, dont près de 11.000 en France, avec près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Casino, 7e acteur de la distribution alimentaire en France, emploie plus de 200.000 personnes dans le monde.

Teract, dont un peu moins de 10% du capital est coté en Bourse, veut proposer une offre de produits frais (fruits et légumes, boucherie, fromagerie, épicerie) sous l'enseigne "Grand marché frais d'ici", sur une partie des mètres carrés commerciaux aujourd'hui occupés par l'activité jardinerie.

Vers une reprise de Casino par Teract ?

La société a été créé en 2022 au terme du rapprochement entre, d'une part, la branche "distribution" d'InVivo et un véhicule d'investissement financier créé par le fondateur de Free Xavier Niel, le banquier Matthieu Pigasse et un acteur important de la distribution en France, Moez-Alexandre Zouari, par ailleurs important franchisé du groupe Casino.

Egalement actionnaire de l'enseigne de surgelés Picard et propriétaire des enseignes de discount non-alimentaire Stokomani et Maxi Bazar, M. Zouari se montre critique quant au modèle de la grande distribution "traditionnelle", qui se bat à coup de prospectus et de promotions et dont les relations avec les fournisseurs sont souvent tendues.

Sans évoquer Casino, il avait dit en février vouloir envisager différemment "la relation entre les producteurs et les distributeurs".

Il a confirmé jeudi, cité dans le communiqué, souhaiter "faire émerger un nouveau modèle agroalimentaire intégré" en proposant avec Casino un "modèle alternatif".

"Mieux valoriser les revenus des agriculteurs" est par ailleurs "la mission" de Teract, a de son côté rappelé le directeur général de InVivo, Thierry Blandinières.

Et le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, y voit un levier pour "accélérer la transformation stratégique" et notamment "améliorer notre impact environnemental".

Certains observateurs du secteur voient aussi dans ce rapprochement une manière, pour Teract, de "mettre la main de manière graduelle sur de beaux actifs" commerciaux de Casino, fortement endetté, pour éventuellement les reprendre à l'avenir, selon Clément Genelot, spécialiste de la distribution chez Bryan, Garnier & Co.