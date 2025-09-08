 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Disney signe une alliance stratégique avec la société à l'origine de 'La Casa de Papel'
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 13:53

(Zonebourse.com) - Le groupe espagnol de médias Atresmedia a annoncé lundi la signature d'un accord avec la plateforme de streaming Disney+ visant à intégrer une partie du catalogue du producteur de séries telles que 'La Casa de Papel' ou 'Grand Hotel' au service d'abonnement que le géant américain du divertissement exploite en Espagne.

A partir du mois de septembre, les abonnés de Disney+ dans le pays pourront ainsi avoir accès à une sélection de productions espagnoles d'Atresmedia, comprenant plus de 300 heures de visionnage par an, qui seront régulièrement renouvelées.

Ces contenus seront proposés dans un espace dédié sous la marque 'atresplayer' au sein de Disney+.

Le groupe de médias américain explique que cette initiative reflète son engagement à soutenir les télévisions locales en Europe, comme l'illustre son récent accord conclu au Royaume-Uni avec ITVX, la plateforme de vidéo à la demande de la chaîne britannique ITV.

