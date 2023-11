Disney se renforce dans le streaming avec le contrôle de Hulu

(AOF) - Détenant jusque-là deux tiers de Hulu, Disney a fait savoir qu'il allait racheter les 33% restants, à NBC Universal, une filiale du cablo-opérateur Comcast, pour 8,6 milliards de dollars. Cette transaction « contribuera à la réalisation des objectifs de Disney en matière de streaming », a fait savoir le géant américain du divertissement dans un communiqué. Disney avait ainsi pris le contrôle opérationnel de la plate-forme de streaming en 2019, avec la possibilité de détenir 100 % du capital à partir de 2024, en vertu de l’accord passé avec Comcast.

L'opération valorise la plateforme Hulu, uniquement disponible aux Etats-Unis et au Japon, à 27,5 milliards de dollars.

Les résultats trimestriels de Disney, attendus dans le courant de la semaine prochaine, sont particulièrement attendus alors que la firme californienne a perdu des abonnés pendant trois trimestres de suite.

