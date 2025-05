Disney: relèvement de l'objectif de BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walt Disney indique tabler désormais sur une croissance de 16% de son BPA ajusté pour l'exercice 2024-25, à 5,75 dollars, alors qu'il en attendait une croissance 'à un seul chiffre élevé' il y a trois mois.



Sur son deuxième trimestre comptable, le géant des médias et du divertissement a vu son BPA ajusté grimper de 20% à 1,45 dollar, dépassant largement les attentes, pour un profit opérationnel des segments en hausse de 15% à 4,44 milliards.



Ses revenus trimestriels ont progressé de 7% à plus de 23,6 milliards de dollars, avec des contributions positives à cette croissance de ses trois grandes divisions divertissement (+9%), sport (+5%) et expériences (+6%).



'Nous avons encore beaucoup à venir, avec la prochaine sortie en salles, le lancement de la nouvelle offre DTC d'ESPN et un nombre sans précédent de projets d'expansion sur les rails dans notre segment expériences', souligne son CEO Robert A Iger.





