Disney: rachat de la part de 33% de Comcast dans Hulu

(CercleFinance.com) - Disney a annoncé jeudi avoir racheté la participation de 33% que détenait NBC Universal dans sa plateforme de vidéo à la demande Hulu, dont il détiendra désormais 100% des parts.



Le géant américain du divertissement rappelle que Comcast, la maison-mère de NBC Universal, disposait d'une option arrivée à échéance le 1er novembre en vue de céder sa participation.



Disney, qui explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses activités dans le 'streaming', indique que la transaction s'est faite sur la base d'une 'juste valeur de marché'.



Aux termes de l'accord, Disney précise s'attendre à débourser 8,6 milliards de dollars, c'est-à-dire le prorata de la valeur plancher garantie de 27,5 milliards de dollars sur laquelle les deux groupes s'étaient entendus en 2019.



Si la valeur actualisée de Hulu devait dépasser ce montant, il est prévu que Disney verse à NBCU la différence entre la juste valeur de l'actif et la valeur plancher garantie, est-il précisé dans le communiqué.



Disney prévoit de finaliser l'acquisition dans le courant de l'année prochaine.



A la Bourse de New York, l'action s'adjugeait 1,5% jeudi dans les premiers échanges suite à cette annonce.





