Disney prolonge le contrat de travail du directeur financier Johnston

Walt Disney DIS.N a prolongé d'environ deux ans le contrat de travail de son directeur financier Hugh Johnston, alors que la société de médias entreprend une vaste refonte de ses opérations, en mettant l'accent sur ses activités de diffusion en continu.

Le contrat de M. Johnston, qui se termine le 31 décembre 2026, a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2029, selon un document déposé par la société mercredi.

La société a également augmenté l'attribution d'actions à long terme de Johnston de 14 millions de dollars à 16,5 millions de dollars pour l'exercice 2024, mais n'a pas augmenté son salaire de base ou son objectif de bonus annuel, a indiqué le dépôt.

Johnston, qui a rejoint Disney fin 2023 après une carrière de plusieurs décennies chez PepsiCo PEP.O , a été l'une des figures clés supervisant une restructuration à l'échelle de l'entreprise sous la direction du directeur général Bob Iger.

Cette restructuration vise à réduire les coûts, à rétablir la rentabilité du streaming et à positionner Disney en vue d'une élection du conseil d'administration à fort enjeu en 2025, sous la pression d'investisseurs activistes.

Disney, qui abrite ESPN, Disney+, Hulu, Pixar et son célèbre studio de cinéma, est confronté à une année charnière, car il se prépare à un vote contentieux des actionnaires et à la nomination d'un nouveau directeur général au début de 2026, avant le départ à la retraite prévu de M. Iger à la fin de cette même année.