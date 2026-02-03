Disney nomme Josh D'Amaro, responsable des parcs, au poste de PDG pour diriger l'après-Iger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La division de M. D'Amaro a généré un bénéfice d'exploitation de 10 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent

Walden, candidate au poste de directrice générale, est nommée cheffe du contenu et présidente

La concurrence s'intensifie alors que Netflix et Paramount s'intéressent aux actifs de Warner Bros

Les analystes estiment que la méconnaissance d'Hollywood par M. D'Amaro pourrait constituer un défi

(Ajout d'un commentaire du président de Disney, James Gorman, dans les paragraphes 6 à 8) par Aditya Soni

Walt Disney a nommé mardi Josh D'Amaro au poste de directeur général, mettant fin à des années d'incertitude quant à la succession et plaçant un initié de longue date à la barre, alors que l'intelligence artificielle et une vague de consolidation bouleversent l'industrie des médias.

M. D'Amaro, 54 ans, succédera à Bob Iger, 74 ans, lors de la réunion annuelle des investisseurs qui se tiendra le 18 mars. M. Iger, qui a façonné le Disney moderne DIS.N en concluant des accords avec Pixar, Marvel et 21st Century Fox, restera conseiller principal et membre du conseil d'administration jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre.

Disney a également nommé Dana Walden, co-cheffe du divertissement, une cadre créative dans la lignée d'Iger avec une série de succès commerciaux et critiques et des liens étroits avec les talents, en tant que directrice du contenu et présidente.

Walden figurait parmi les candidats internes au poste de directrice générale, au même titre que le co-chef du divertissement Alan Bergman et le directeur d'ESPN Jimmy Pitaro.

La succession est depuis longtemps le point faible du célèbre géant du divertissement - il a retardé à plusieurs reprises le départ à la retraite d'Iger et l'a fait revenir en 2022 pour remplacer son successeur trié sur le volet, Bob Chapek, après que la pandémie a paralysé ses activités.

Pour éviter un autre faux pas, Disney a nommé en 2024 James Gorman, vétéran de Morgan Stanley MS.N , au poste de président pour superviser la recherche d'un directeur général . M. Gorman, qui a mené une transition en douceur au sein de la banque de Wall Street, a rejoint l'entreprise après que la Maison de Mickey Mouse a prolongé le mandat de M. Iger pour la cinquième fois jusqu'en 2026. Le comité de recherche a évalué 100 candidats externes en plus des candidats internes.

Selon M. Gorman, le comité a pris en compte la vision des candidats pour l'entreprise, leur compréhension de la marque Disney, leurs talents créatifs et leur adhésion à l'innovation technologique, en particulier à l'intelligence artificielle.

"Il a fait tellement de choses sur le plan créatif, sur le plan de la narration, et il a une compréhension si profonde de la marque et de l'évolution de l'industrie", a déclaré M. Gorman. "J'ai pensé que c'était un choix fabuleux."

Avec D'Amaro, Disney se tourne vers un vétéran de près de trois décennies qui dirige son plus gros moteur de profit - l'unité "expériences" qui comprend les parcs à thème et les croisières et dont les ventes ont augmenté chaque année après le recul de la pandémie en 2021.

Au cours du dernier exercice, cette division a enregistré un bénéfice d'exploitation record de près de 10 milliards de dollars, représentant près de 60 % des bénéfices de l'entreprise.

M. D'Amaro dirige la poussée de l'entreprise au Moyen-Orient avec un parc à thème dans la capitale des Émirats arabes unis , Abu Dhabi, qui constituerait le premier nouveau parc majeur de l'entreprise depuis près d'une décennie.

LES DÉFIS DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mais la baisse du nombre de visiteurs internationaux aux États-Unis pèse sur l'activité des parcs, les actions de Disney ayant chuté de plus de 7 % lundi après que la société a signalé ce "vent contraire", même si ses ventes et ses bénéfices globaux ont dépassé les attentes.

Les actions de Disney étaient en baisse de 0,8 % au début de la journée de mardi.

Si M. D'Amaro est un visage familier pour les visiteurs de Walt Disney World en Floride, les analystes estiment qu'il est peu connu à Hollywood. Cela pourrait constituer un défi pour lui, alors qu'il est confronté à une industrie du divertissement que les outils d'IA générative menacent de remodeler en automatisant l'écriture, le montage et les effets visuels.

Les enjeux sont d'autant plus importants que l'annonce intervient quelques mois avant l'expiration, en mai et juin, des principaux contrats des guildes de l'industrie - notamment ceux des scénaristes et des acteurs -, ce qui ouvrira la voie à un nouveau cycle de négociations syndicales.

L'échec des négociations, en partie à cause de l'utilisation de l'IA, a conduit à deux grèves en 2023 par les syndicats qui ont entravé une grande partie de la production hollywoodienne et ont coûté environ 6 milliards de dollars en perte de production .

Disney est particulièrement surveillé depuis qu'il a accepté, à la fin de l'année dernière, de laisser OpenAI utiliser les personnages de ses franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans le générateur vidéo Sora AI de la startup. Elle a également accepté d'investir 1 milliard de dollars dans la startup.

Chapek, un autre vétéran des parcs devenu directeur général, a eu du mal à gérer les relations avec les talents et a mal géré un conflit avec Scarlett Johansson au sujet de la sortie simultanée en streaming et en salle de "Black Widow", ce qui a donné lieu à un procès et à un accord final.

"Ce sont de grandes bottes à remplir. Disney peut difficilement se permettre une autre passation de pouvoir désordonnée", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

"En fin de compte, la clé du succès et de la croissance future de Disney réside dans la création de contenu, qui est le moteur des sorties en salle, des expériences, des licences et de la diffusion en continu."

La concurrence s'intensifie également avec Netflix NFLX.O et Paramount qui tentent de se renforcer en achetant des actifs de Warner Bros WBD.O . L'une ou l'autre de ces combinaisons devrait donner naissance à un grand rival des studios et de la diffusion en continu.

D'Amaro devra également faire face à la pression politique de l'administration Trump.

En septembre, la société a retiré "Jimmy Kimmel Live" après que les remarques de l'animateur sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk ont suscité une menace de la part de l'autorité de régulation des communications. Elle a rapidement rétabli l'émission de fin de soirée à la suite des réactions négatives suscitées par cette décision.

En novembre, le président Donald Trump a déclaré que les licences utilisées par les filiales d'ABC, propriété de Disney, devraient être "retirées" après qu'un journaliste de la chaîne l'a interrogé sur le scandale politique de Jeffrey Epstein.

Disney a fixé le salaire de base annuel de M. D'Amaro à 2,5 millions de dollars, et il recevra une prime d'intéressement à long terme d'une valeur cible de 26,3 millions de dollars pour chaque exercice fiscal.