Disney nomme Josh D'Amaro à sa tête pour succéder à Bob Iger
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:00

Disney a annoncé la nomination de Josh D'Amaro comme prochain directeur général du groupe à compter du 18 mars, mettant fin à un long processus de succession. Président de la division Disney Experiences, D'Amaro succède à Bob Iger, figure centrale du groupe depuis deux décennies. Cette décision intervient après une première tentative de transition ratée avec Bob Chapek, qui avait provoqué une crise de gouvernance et entraîné le retour d'Iger en 2022. Selon le président du conseil James Gorman, le choix s'est porté sur un dirigeant expérimenté, familier de la culture Disney et capable de conjuguer créativité et efficacité opérationnelle.

La nomination intervient dans un contexte de transformation profonde du groupe, engagé dans une restructuration visant à restaurer sa croissance. La division Experiences, dirigée par D'Amaro, a dépassé pour la première fois les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, soutenant les bons résultats publiés lundi. Malgré cela, l'action a reculé de 7%, traduisant les doutes persistants de Wall Street. Le nouveau PDG devra accélérer le développement des parcs, assurer la rentabilité du streaming et relancer l'activité cinéma. Un plan d'investissement de 60 milliards de dollars est déjà prévu sur dix ans pour les activités de loisirs, avec notamment un nouveau complexe à Abou Dhabi.

Josh D'Amaro prend la tête d'un groupe marqué par l'empreinte durable de Bob Iger, architecte de Disney et des grandes acquisitions des années 2000 et 2010. Depuis son retour, Iger a mis en oeuvre 5,5 milliards de dollars d'économies, restructuré l'organisation autour de trois pôles et consolidé les bases financières du groupe. La désignation d'un successeur était une priorité affichée. En choisissant un dirigeant issu des parcs, Disney fait le pari d'un leadership opérationnel solide pour affronter les défis du streaming, de la télévision en mutation et de la concurrence mondiale dans les contenus de divertissement.

