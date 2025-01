Disney: les services Hulu + Live TV et Fubo vont fusionner information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 15:39









(CercleFinance.com) - Disney a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif avec FuboTV en vue de rapprocher la plateforme d'agrégation de chaînes avec son service de télévision en direct Hulu + Live TV.



Aux termes de l'opération, Disney détiendra 70% du capital de Fubo, qui restera dirigé par son co-fondateur et directeur général David Gandler, celui-ci étant également appelé à diriger le nouvel ensemble fusionné.



A eux deux, Fubo et Hulu + Live TV revendiquent plus de 6,2 millions d'abonnés en Amérique du Nord.



Dans un communiqué, Disney indique avoir autorisé Fubo à mettre en place une nouvelle offre dédiée aux sports et à l'actualité, incluant notamment ses chaînes ABC et ESPN.



L'accord prévoit également le règlement à l'amiable un litige concernant Venu Sports, le projet de plateforme de streaming sportive porté par ESPN, Fox et Warner Bros.



Selon les termes financiers de l'accord, Disney, Fox et Warner ont prévu de verser à Fubo 220 millions de dollars en espèces.



Le géant américain des médias et du divertissement s'est par ailleurs engagé à prêter à Fubo 145 millions de dollars à horizon 2026.



Une indemnité de rupture de 130 millions de dollars pourrait par ailleurs être payée à Fubo, sous certaines conditions.



Suite à ces annonces, l'action FuboTV s'envolait de plus de 140% lundi matin dans les premiers échanges à la Bourse de New York, tandis que le titre Disney progressait plus modérément de 0,6%.





