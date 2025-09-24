Disney : l'action grimpe grâce au monologue de Kimmel sur les réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de Walt Disney DIS.N augmentent de 1,1 % après le retour de Jimmy Kimmel à la télévision de fin de soirée, mettant fin à sa suspension à la suite d'une controverse sur des remarques politiques

** Le monologue de retour de Kimmel mardi soir a attiré près de 19 millions de vues sur YouTube et Instagram en début d'après-midi mercredi, mais les filiales d'ABC dans les principaux marchés n'ont pas diffusé l'émission en raison des réactions négatives en cours

** DIS a également subi la pression des fans de Kimmel, dont certains ont annulé leurs abonnements aux services de streaming Disney+ et Hulu ** Suite aux remarques de Kimmel la semaine dernière, le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a menacé d'ouvrir une enquête sur ABC ** L'action DIS a augmenté d'environ 2 % depuis le début de l'année, à la traîne du S&P 500 .SPX , qui a augmenté de 13 %

** DIS s'est récemment négocié à 17 fois les bénéfices attendus, bien en deçà du PE prévisionnel moyen sur 5 ans, qui est de 27