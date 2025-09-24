 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Disney : l'action grimpe grâce au monologue de Kimmel sur les réseaux sociaux
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 20:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de Walt Disney DIS.N augmentent de 1,1 % après le retour de Jimmy Kimmel à la télévision de fin de soirée, mettant fin à sa suspension à la suite d'une controverse sur des remarques politiques

** Le monologue de retour de Kimmel mardi soir a attiré près de 19 millions de vues sur YouTube et Instagram en début d'après-midi mercredi, mais les filiales d'ABC dans les principaux marchés n'ont pas diffusé l'émission en raison des réactions négatives en cours

** DIS a également subi la pression des fans de Kimmel, dont certains ont annulé leurs abonnements aux services de streaming Disney+ et Hulu ** Suite aux remarques de Kimmel la semaine dernière, le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a menacé d'ouvrir une enquête sur ABC ** L'action DIS a augmenté d'environ 2 % depuis le début de l'année, à la traîne du S&P 500 .SPX , qui a augmenté de 13 %

** DIS s'est récemment négocié à 17 fois les bénéfices attendus, bien en deçà du PE prévisionnel moyen sur 5 ans, qui est de 27

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
6 633,36 Pts CBOE -0,35%
WALT DISNEY
113,335 USD NYSE +0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

