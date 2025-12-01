 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,00
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Disney grimpe en flèche après que "Zootopie 2" a rapporté 556 millions de dollars dans le monde entier
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de Walt Disney DIS.N augmentent de 2 % à 106,54 $

** Le film d'animation de Disney " Zootopie 2 " a récolté environ 556 millions de dollars en ventes de billets à l'échelle mondiale au cours du week-end de Thanksgiving aux États-Unis

** Près de la moitié des recettes du film, de mercredi à dimanche, provenaient de Chine

** Zootopie 2" a récolté 156 millions de dollars de son total mondial aux États-Unis et au Canada

** À la dernière clôture, DIS avait chuté de plus de 6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WALT DISNEY
106,390 USD NYSE +1,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank