Disney grimpe en flèche après que "Zootopie 2" a rapporté 556 millions de dollars dans le monde entier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de Walt Disney DIS.N augmentent de 2 % à 106,54 $

** Le film d'animation de Disney " Zootopie 2 " a récolté environ 556 millions de dollars en ventes de billets à l'échelle mondiale au cours du week-end de Thanksgiving aux États-Unis

** Près de la moitié des recettes du film, de mercredi à dimanche, provenaient de Chine

** Zootopie 2" a récolté 156 millions de dollars de son total mondial aux États-Unis et au Canada

** À la dernière clôture, DIS avait chuté de plus de 6 % depuis le début de l'année