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Disney et TikTok concluent un accord sur le partage de vidéos courtes
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 12:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine

Walt Disney DIS.N et TikTok ont annoncé mercredi un accord permettant aux créateurs de TikTok d’utiliser des personnages et des scènes issus des films et séries télévisées Disney dans des vidéos courtes. Il s’agit du premier accord de ce type entre l’application de réseaux sociaux très populaire et une entreprise de médias traditionnelle.

Aux termes de cet accord, une sélection de vidéos sera diffusée sur TikTok ainsi que sur la plateforme de streaming Disney+, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué. Les vidéos apparaîtront sur Disney+ dans un onglet « Verts » conçu pour attirer un public jeune, grand amateur de vidéos verticales sur mobile. C'est la première fois que des vidéos TikTok seront diffusées sur une autre plateforme.

TikTok offrira aux créateurs l’accès à des ressources issues de centaines de films et de séries Disney, provenant de marques telles que Pixar, Marvel, Star Wars et FX, ont précisé les deux entreprises.

Un programme pilote sera lancé aux États-Unis dans les prochains mois, avec l’intention de l’étendre à d’autres marchés, ont précisé les deux entreprises.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Disney+ et d’autres services de streaming commencent à adopter la vidéo verticale, un format qui connaît une croissance rapide aux États-Unis. Peacock, propriété de Comcast CMCSA.O , et Paramount+ PSKY.O ont commencé à proposer des séries en format vertical, tandis que Netflix NFLX.O propose des « Clips », c’est-à-dire de courtes vidéos inspirées de TikTok.

Outre l’apport de nouveaux contenus pour Disney+, l’accord conclu avec TikTok pourrait aider l’entreprise à attirer davantage de spectateurs vers son service de streaming.

Selon les données de TikTok, les utilisateurs de la plateforme ont partagé en moyenne 6,5 millions de publications liées au cinéma et à la télévision chaque jour l’année dernière. Près de la moitié des spectateurs interrogés dans le cadre d’un sondage ont déclaré avoir regardé un film ou une série après avoir découvert du contenu associé sur TikTok.

« Les meilleurs conteurs sont d’abord des fans », a déclaré Asad Ayaz, directeur du marketing et de la marque chez Disney. « Cette collaboration crée un nouveau pont entre les histoires que nous racontons et la créativité qu’elles inspirent. »

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