Disney envoie une lettre de cessation et de désistement à Character.AI, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney DIS.N a envoyé une lettre à Character.AI exigeant que la startup d'IA cesse immédiatement l'utilisation non autorisée de ses personnages protégés par le droit d'auteur, a rapporté Axios mardi.

Dans une lettre datant de la semaine dernière, Disney a déclaré que son inquiétude n'était pas seulement financière, mais que la plateforme de Character.AI utilisait les personnages du géant des médias d'une manière qui pourrait nuire à sa marque à long terme, selon Axios.

La lettre de Disney fait référence à un rapport de ParentsTogether Action et Heat Initiative, selon Axios.

L'enquête conjointe a révélé que les chatbots de Character.AI avaient un comportement très inquiétant, notamment la prédation sexuelle, l'exploitation sexuelle, ainsi que la manipulation émotionnelle et la dépendance.

Character.AI a déclaré à Reuters que tous les personnages de son service étaient créés par les utilisateurs et que certains s'inspiraient de personnages existants, ajoutant qu'elle avait retiré les personnages, car il appartenait aux détenteurs de droits de décider de la manière dont les gens pouvaient interagir avec leur propriété intellectuelle.

Disney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Character.AI permet aux utilisateurs de créer des personnages sur sa plateforme qui répondent aux discussions en ligne de manière à imiter des personnes réelles. Elle s'appuie sur la technologie des grands modèles de langage, également utilisée par des services tels que ChatGPT, qui "entraîne" les chatbots sur de grands volumes de texte.

Disney a adopté une position agressive à l'égard des sociétés d'IA pour violation des droits d'auteur, en poursuivant China's MiniMax au début du mois de septembre, ainsi que Comcast's CMCSA.O Universal et Warner Bros Discovery WBD.O .

Cette plainte fait suite à une action en justice intentée par Disney et Universal contre Midjourney en juin pour avoir proposé un service commercial fournissant des copies non autorisées de leurs œuvres protégées par le droit d'auteur générées par l'intelligence artificielle.