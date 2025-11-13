Disney enregistre une performance trimestrielle mitigée

(AOF) - Disney, dont le titre recule de 4% en avant-Bourse, a déclaré au quatrième trimestre un bpa de 1,11 dollar sur les trois mois à fin septembre, en baisse de 3% sur un an, mais dépassant de 6 cents les attentes. Le bénéfice net ressort à 1,44 milliard de dollars, plus que doublé sur un an (+156%). En revanche, le chiffre d'affaires du géant du divertissement s'élève 22,5 milliards de dollars (-0,5%), quand le marché anticipait 22,8 milliards. Le streaming a enregistré une belle percée (+8%), notamment grâce à un bond des abonnés à sa plateforme Hulu (+17%).

Pour l'exercice 2026, Disney anticipe une croissance à deux chiffres du bénéfice ajusté par action.

En outre, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 1,50 dollar par action, contre 1 dollar auparavant, et a doublé son rachat d'actions pour le porter à 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026.

