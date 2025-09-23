Disney devrait fermer ABC et transférer son contenu vers la diffusion en continu, selon une société de courtage

Walt Disney DIS.N devrait fermer le réseau ABC plutôt que de le vendre et transférer le contenu de la chaîne vers ses plateformes de streaming pour réduire les risques réglementaires et débloquer une valorisation plus élevée, a écrit le courtier Needham dans une note client mardi.

La récente "intervention de la FCC a rendu la possession de licences de radiodiffusion trop coûteuse et trop volatile pour les actionnaires de DIS, selon nous, a déclaré la société de courtage.

La décision de Disney de suspendre l'émission de M. Kimmel la semaine dernière a alimenté le débat sur la liberté d'expression en Amérique, dans un contexte où les commentaires de l'animateur de fin de soirée sur l'assassinat du militant d'extrême droite Charlie Kirk ont suscité un tollé chez les conservateurs.

La suspension est intervenue après que le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a menacé d'enquêter sur les commentaires de M. Kimmel concernant M. Kirk, ce qui a soulevé des questions sur l'autorité réglementaire, la loi fédérale interdisant à la FCC de révoquer la licence d'un radiodiffuseur en cas de couverture négative ou d'autres discours que le gouvernement n'apprécie pas.

Disney a annoncé lundi le retour de l'humoriste à la télévision.

La société de médias n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la note de Needham.

ABC est très importante pour l'audience de Disney et les négociations sur les droits sportifs, même si le streaming se développe. Toutefois, les performances de l'entreprise ont baissé ces dernières années, reflétant les tendances de l'ensemble du secteur, les téléspectateurs se tournant de plus en plus vers la diffusion en continu.