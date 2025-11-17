 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La presse italienne atterrée par sa sélection
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 12:30

La presse italienne atterrée par sa sélection

La presse italienne atterrée par sa sélection

C’est la malédiction pour avoir embêté notre Zizou, ça.

L’Italie avait besoin d’un miracle XXL pour éviter les barrages du Mondial 2026. À San Siro, le scénario a plutôt viré au cauchemar (1-4) , laissant le pays en proie à un énième barrage. Il Fatto Quotidiano rappelle que « la victoire 9-0 […] était clairement “impensable” et “impossible”, comme l’a réaffirmé Gennaro Gattuso » . Mais, souligne le quotidien, « il y a une grande différence entre ne pas marquer neuf buts et en encaisser quatre à domicile, devant 70 000 spectateurs » .…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - Azerbaïdjan v France
    Football-Des qualifications réussies mais imparfaites pour les Bleus
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:40 

    PARIS (Reuters) -Cinq victoires, un match nul, 16 points et une huitième participation consécutive à la Coupe du monde : l'équipe de France a traversé les éliminatoires sans encombre malgré quelques polémiques autour des joueurs blessés et un fond de jeu parfois ... Lire la suite

  • Faut-il avoir peur de la Norvège ?
    Faut-il avoir peur de la Norvège ?
    information fournie par So Foot 17.11.2025 13:34 

    Intraitable durant cette campagne de qualifications, la Norvège a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 en envoyant l'Italie en barrages. Ce retour au premier plan après 28 ans sans Mondial se fait avec la manière. Mais qu'est-ce que cette sélection a dans ... Lire la suite

  • Quels adversaires potentiels pour l'Italie en barrage ?
    Quels adversaires potentiels pour l'Italie en barrage ?
    information fournie par So Foot 17.11.2025 12:12 

    Here we go again. Après 2018 et 2022, l’Italie va une nouvelle fois devoir passer par les barrages pour tenter d’accéder au tour principal de la Coupe du monde 2026. Après une nouvelle défaite face à la Norvège ce dimanche (1-4), la Nazionale termine deuxième de ... Lire la suite

  • Le FC Lorient bientôt à 100 % sous pavillon américain ?
    Le FC Lorient bientôt à 100 % sous pavillon américain ?
    information fournie par So Foot 17.11.2025 11:56 

    De plus en plus le far west, la Bretagne. Déjà actionnaire minoritaire du FC Lorient, le groupe américain Black Knight Football Club (BKFC), emmené par l’homme d’affaires William P. Foley II, pourrait mettre totalement la main sur le club breton. … CM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank