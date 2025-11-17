La presse italienne atterrée par sa sélection
C’est la malédiction pour avoir embêté notre Zizou, ça.
L’Italie avait besoin d’un miracle XXL pour éviter les barrages du Mondial 2026. À San Siro, le scénario a plutôt viré au cauchemar (1-4) , laissant le pays en proie à un énième barrage. Il Fatto Quotidiano rappelle que « la victoire 9-0 […] était clairement “impensable” et “impossible”, comme l’a réaffirmé Gennaro Gattuso » . Mais, souligne le quotidien, « il y a une grande différence entre ne pas marquer neuf buts et en encaisser quatre à domicile, devant 70 000 spectateurs » .…
MH pour SOFOOT.com
