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Disney dévoile le nouveau casting des « X-Men » de Marvel et « La Reine des neiges 3 » lors de l'événement D23 dédié aux fans
information fournie par Reuters 15/08/2026 à 11:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* « X-Men » sortira en mai 2028

* « La Reine des neiges 3 » sortira en salles en novembre de l'année prochaine

* La mini-série Disney+ « VisionQuest » sera diffusée le 14 octobre

par Danielle Broadway

Kevin Feige, président de Marvel Studios, a dévoilé le casting prestigieux du prochain film « X-Men » lors de l’événement D23 organisé par Disney en Californie.

Le rassemblement biennal D23 est la plus grande vitrine de Disney pour ses futurs films et séries télévisées, et la révélation du casting de « X-Men » figurait parmi les annonces les plus attendues de l’événement.

Les vedettes du film, dont la sortie est prévue en mai 2028, sont montées sur scène vendredi à Anaheim. Parmi elles figuraient Sadie Sink dans le rôle de Jean Grey, Kit Connor dans celui de Cyclope, Christopher Abbott dans celui du Professeur X, Inde Navarrette dans celui de Rogue, Maya Boyd dans celui de Tempête et Adam Driver dans celui de Nathaniel Milbury, également connu sous le nom de M. Sinister.

DIS.N , de Disney, a également dévoilé des détails sur « La Reine des neiges 3 », dont l’intrigue reprend au moment où Anna se marie et qui sortira en salles en novembre de l’année prochaine. Les premières images ont laissé entrevoir une nouvelle antagoniste féminine dont l’identité et la doubleuse restent encore inconnues.

Les membres de la distribution Kristen Bell, qui prête sa voix à Anna, et Idina Menzel, qui incarne sa sœur Elsa, ont interprété une nouvelle version de « Frozen Heart », tandis que Josh Gad, la voix du bonhomme de neige vivant Olaf, a dévoilé une nouvelle chanson, « Ooooh, Samantha ».

Parmi les autres moments forts, citons les premières images de « Star Wars: Starfighter », avec Ryan Gosling, qui est également associé au prochain projet de Marvel Studios pour Disney, « Ghost Rider ».

Disney a diffusé des extraits et annoncé la date de sortie, le 14 octobre, de « VisionQuest », une mini-série Disney+ créée par Terry Matalas et inspirée du personnage Vision de Marvel Comics. Dans ce spin-off de « WandaVision », Paul Bettany reprend son rôle aux côtés de James Spader, qui incarne à nouveau Ultron.

Pete Docter, directeur de la création chez Pixar, a annoncé la sortie d’« Les Indestructibles 3 » à l’été 2028, dans lequel la famille de super-héros se réunira pour affronter un nouveau méchant redoutable.

« C’est au tour des enfants », a déclaré Pete Docter. « Ils se faufilent dehors la nuit pour protéger la ville. »

Docter a également dévoilé des détails sur « Coco 2 », dont l’action se déroule plusieurs années après le film d’animation original de 2017, dans le royaume des morts, avec Miguel, désormais adolescent, comme personnage principal.

Benjamin Bratt, qui prête sa voix à l’antagoniste Ernesto de la Cruz, est monté sur scène pour évoquer cette suite.

« Ernesto de la Cruz cherche à se venger et ramène Miguel au royaume des morts », a déclaré Bratt à propos du film dont la sortie est prévue en novembre 2029.

Docter a indiqué qu’une série animée inspirée de la franchise de jeux vidéo « Kingdom Hearts » était en cours de développement, tandis que le quatrième volet du jeu de Disney et Square Enix mettrait en scène l’univers de « Coco ». Des extraits présentés lors du salon montraient Sora, le personnage principal de « Kingdom Hearts », en train d’explorer cet univers animé.

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