Disney boosté par "Avatar3"
information fournie par AOF 05/01/2026 à 14:37

(AOF) - Disney annonce avoir franchi le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial (1,083 milliard) grâce au blockbuster "Avatar : Fire and Ash" de sa filiale 20th Century Studios. Selon le géant américain du divertissement, les trois volets de la saga Avatar sortis jusqu'à présent ont généré un total combiné de recettes au box-office mondial de plus de 6,35 milliards de dollars à ce jour.

Valeurs associées

WALT DISNEY
111,870 USD NYSE 0,00%
