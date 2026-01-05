Disney boosté par "Avatar3"

(AOF) - Disney annonce avoir franchi le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial (1,083 milliard) grâce au blockbuster "Avatar : Fire and Ash" de sa filiale 20th Century Studios. Selon le géant américain du divertissement, les trois volets de la saga Avatar sortis jusqu'à présent ont généré un total combiné de recettes au box-office mondial de plus de 6,35 milliards de dollars à ce jour.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer