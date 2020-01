Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney avance d'une semaine le lancement de son service de streaming en Europe Reuters • 21/01/2020 à 16:10









(.) BANGALORE, 21 janvier (Reuters) - Walt Disney DIS.N a annoncé mardi que son service de vidéos en ligne serait lancé le 24 mars en Europe de l'Ouest, une semaine avant la date initialement prévue. Disney+, qui s'appuie sur le très riche catalogue du géant de l'industrie du divertissement, sera notamment disponible en France au prix de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. La même offre commerciale sera appliquée sur les marchés allemand, autrichien, espagnol, irlandais, italien et suisse. En Grande-Bretagne, Disney+ sera proposé au tarif pratiquement équivalent de 5,99 livres (environ 7,04 euros) par mois, ou 59,99 livres par an. Disney+ devrait être disponible dans le courant de l'été en Belgique, au Portugal et en Scandinavie. Ce service entend concurrencer Netflix NLFX.O , l'Apple TV+ d'Apple APPL.O et Amazon Prime Video, le service d'Amazon AMZN.O . Depuis son lancement aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, mi-novembre, l'application Disney+ a été téléchargée près de 41 millions de fois sur des équipements mobiles (tablettes, smartphones) selon les données compilées la semaine dernière par la firme Sensor Tower. En dévoilant son offre, Walt Disney affichait l'objectif d'attirer entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024, année où sa plateforme devrait atteindre son point d'équilibre. Le succès des premiers mois suggère que ce calendrier devrait être accéléré. Pionnier et numéro un du marché de la vidéo en streaming, Netflix, qui doit publier ses résultats pour le 4e trimestre 2019 ce mardi après la clôture à Wall Street, revendique 158 millions d'abonnés payants dans plus de 190 pays. En France, il compte 6,7 millions d'abonnés, a révélé le PDG de la plateforme, Reed Hastings, dans une interview accordée la semaine dernière à L'Express. (Ambhini Aishwarya version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.07% AMAZON.COM NASDAQ +0.46% WALT DISNEY NYSE -0.51% NETFLIX NASDAQ -0.41%