Disney+ augmente le prix des abonnements pour la quatrième année consécutive
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 20:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney DIS.N a annoncé mardi qu'il allait augmenter les prix de son service phare de streaming Disney+ aux États-Unis le mois prochain, alors que le géant du divertissement s'efforce d'accroître les bénéfices de ses plates-formes numériques.

À partir du 21 octobre, le forfait Disney+ avec publicité augmentera de 2 $ pour atteindre 11,99 $ par mois, tandis que le volet premium sans publicité augmentera de 3 $ pour atteindre 18,99 $ par mois. Les abonnements premium annuels augmenteront de 30 dollars et passeront à 189,99 dollars.

Les offres groupées combinant Disney+ avec Hulu et ESPN+ verront également leurs prix augmenter, selon le site web de la société.

Disney fait face à une surveillance accrue du public après la récente controverse sur le retrait temporaire de Jimmy Kimmel Live! d'ABC, qui a suscité des appels à même boycotter les services de l'entreprise.

Disney+ a été lancé en novembre 2019 à 6,99 dollars par mois, augmentant progressivement ses prix depuis lors dans le cadre d'une stratégie plus large visant à endiguer les pertes et à transformer le streaming en moteur de croissance. Son activité de streaming avait atteint la rentabilité pour la première fois l'année dernière

C'est la quatrième année consécutive que Disney augmente le prix de ses abonnements. La société a imposé une hausse de 38 % en décembre 2022, suivie d'autres augmentations en octobre 2023 et 2024.

