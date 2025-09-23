Disney annonce que Kimmel reviendra à l'antenne mardi, six jours après sa suspension

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'émission a été suspendue à la suite de commentaires sur le meurtre de Kirk

Disney qualifie les remarques de Kimmel d'"inopportunes et donc insensibles"

Le retour de Kimmel marque un défi majeur à la répression de Trump contre les critiques des médias

(Les détails et les réactions s'ajoutent tout au long de l'émission) par Dawn Chmielewski, David Shepardson et Steve Gorman

Disney DIS.N a déclaré lundi qu'il ferait revenir l'humoriste Jimmy Kimmel à la télévision mardi, six jours après que son émission ait été menacée d'une enquête réglementaire et suspendue en raison des commentaires qu'il a faits sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk.

La décision de Disney de rétablir l'émission "Jimmy Kimmel Live" dans la grille de son réseau ABC représente le défi le plus médiatisé jamais lancé par une société de communication à la répression croissante du président américain Donald Trump contre ceux qu'il considère comme des détracteurs des médias, par le biais de litiges et de menaces d'action réglementaire.

Kimmel, qui a souvent ridiculisé Trump dans son émission, s'est attiré les foudres des conservateurs en déclarant que les partisans de Trump cherchaient désespérément à faire passer l'assassin présumé de Kirk "pour autre chose que l'un d'entre eux" et qu'ils essayaient de "marquer des points politiques" à l'occasion de son assassinat.

Ces commentaires ont été faits lors du monologue d'ouverture de l'émission de Kimmel lundi soir, cinq jours après que Kirk, un allié influent de Trump, auteur et animateur de radio-podcast, a été abattu alors qu'il s'exprimait sur le campus de l'université Utah Valley à Orem.

À la suite des menaces d'enquête, d'amendes et de révocation des licences de diffusion du président de la Commission fédérale des communications, et du boycott de nombreuses stations affiliées à ABC, Disney a déclaré mercredi dernier qu'elle arrêtait la production de l'émission de Kimmel pour une durée indéterminée.

Revenant sur sa décision et annonçant le retour de Kimmel mardi, Disney a déclaré qu'il avait initialement suspendu l'émission de Kimmel "pour éviter d'enflammer davantage une situation tendue à un moment chargé d'émotion pour notre pays"

Disney a ajouté que les commentaires de Kimmel sur Kirk "étaient inopportuns et donc insensibles", mais le géant du divertissement n'a pas présenté d'excuses directes.

Le directeur général de Disney, Bob Iger, et la coprésidente de Disney Entertainment, Dana Walden, se sont entretenus avec Kimmel au cours du week-end et ont décidé lundi de le faire revenir à l'antenne, selon deux personnes au fait de l'affaire. La décision a été guidée par l'intérêt de la société de divertissement, plutôt que par des pressions extérieures de la part des propriétaires de chaînes ou de la FCC, ont déclaré les sources.

RÉACTION DES CONSOMMATEURS?

Une autre source au sein de l'entreprise a déclaré que Disney ressentait également la pression d'une campagne organisée par les partisans de Kimmel, exhortant les consommateurs à annuler leurs abonnements au service de streaming payant Disney+ en signe de protestation. Selon Google Trends, les recherches sur Google portant sur "comment annuler Disney+" ont atteint leur niveau le plus élevé en 12 mois.

Kimmel devrait aborder la question lors du retour de son émission mardi, selon les sources. On ne sait pas si l'animateur a l'intention de présenter des excuses ou s'il devra restreindre ou atténuer ses commentaires.

Une porte-parole de Kimmel n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

On ne sait pas non plus si les deux plus grands groupes de télévision affiliés à ABC, NextStar Media Group et Sinclair, accepteront de reprendre la diffusion de l'émission une fois qu'elle sera revenue dans le giron de la chaîne.

NextStar NXST.O , qui a besoin de l'approbation de la FCC pour fusionner avec Tegna TGNA.N pour un montant de 6,2 milliards de dollars, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Sinclair a déclaré qu'il continuerait à préempter le créneau horaire de Kimmel le mardi avec des programmes d'information tout en menant des discussions avec ABC "alors que nous évaluons le retour potentiel de l'émission"

Selon Susan Campbell, professeur d'études médiatiques à l'université de New Haven (Connecticut), la volte-face de Disney était probablement motivée par des considérations commerciales plutôt que par le désir de défendre la liberté d'expression, telle qu'elle est consacrée par le premier amendement de la Constitution américaine.

"Les consommateurs ont exercé leur droit au premier amendement en mettant fin à leurs abonnements aux services de diffusion en continu de la société", a déclaré Susan Campbell. "J'espère que Jimmy Kimmel sera de retour à l'antenne sans nouvelles restrictions quant aux sujets qu'il peut explorer et à l'approche qu'il peut adopter dans ses explorations."

Dans un message posté sur la plateforme de médias sociaux X, Andrew Kolvet, porte-parole de l'organisation de jeunesse conservatrice Turning Point USA de Kirk, a accusé Disney et ABC de "céder" à la pression du public, ajoutant "mais c'est à eux de faire l'erreur."

Trump, qui a fait pression à plusieurs reprises sur les diffuseurs pour qu'ils cessent de diffuser des contenus qu'il jugeait répréhensibles, s'était réjoui la semaine dernière de la suspension de Kimmel et l'avait qualifiée à tort d'annulation pure et simple de l'émission.

LES REMARQUES ONT FAIT L'OBJET DE CRITIQUES

Kimmel est devenu le personnage public le plus en vue des efforts déployés par Trump pour punir les détracteurs de Kirk au lendemain de son assassinat, alors même que celui-ci a été universellement condamné par l'ensemble du spectre idéologique comme un acte barbare de violence politique.

Un étudiant de 22 ans de l'Utah a été inculpé pour le meurtre de Kirk. Le motif précis de l'assassinat n'a pas encore été élucidé.

En réponse au commentaire de Kimmel sur l'affaire lundi dernier, le président de la FCC, Brendan Carr, a exhorté les radiodiffuseurs locaux à cesser de diffuser l'émission de fin de soirée et a suggéré que la commission pourrait ouvrir une enquête conduisant à des amendes potentielles ou à des suspensions de licence de radiodiffusion pour les stations locales si un modèle de déformation des informations était trouvé.

"Il s'agit d'une question très, très sérieuse pour Disney. Nous pouvons le faire de la manière la plus simple ou la plus difficile", a déclaré Brendan Carr lors d'une interview diffusée sur podcast mercredi. Ses remarques ont suscité des critiques de la part de l'ensemble du spectre politique.

Plus tôt dans la journée de lundi, Brendan Carr avait insisté sur le fait que la décision de Disney de retirer Kimmel de l'antenne était une décision commerciale et non le résultat d'une action gouvernementale. "Jimmy Kimmel est dans la situation dans laquelle il se trouve à cause de son audience", a déclaré Brendan Carr lors d'un forum avant que Kimmel ne soit réintégré.

Brendan Carr n'a pas commenté immédiatement l'action de Disney.

Les actions de Disney, qui ont chuté la semaine dernière, ont clôturé en baisse de 1 % lundi.