Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney, affecté par la crise sanitaire, va licencier 28.000 employés des parcs US Reuters • 29/09/2020 à 23:51









LOS ANGELES, 29 septembre (Reuters) - Walt Disney DIS.N a fait savoir mardi qu'il allait licencier environ 28.000 employés de sa division en charge des parcs d'attractions aux Etats-Unis, alors que la crise sanitaire du coronavirus a contraint à limiter le nombre de visiteurs et à maintenir fermé le parc Disneyland en Californie. Dans un communiqué, le géant américain du divertissement a précisé qu'environ deux tiers des employés licenciés étaient des salariés à temps partiel. Disney a fermé ses parcs à travers le monde lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à se propager en début d'année. Tous les parcs, à l'exception du Disneyland californien, ont progressivement rouvert depuis mais avec une capacité limitée pour respecter les mesures sanitaires. (Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -0.54%